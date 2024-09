Als Pfadfinderin: Chrissy Teigen campt mit Töchterchen Luna

Chrissy Teigen (38) ist ein echter Familienmensch – das beweist die vierfache Mutter immer wieder. Im Netz gibt das Model ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. In einem aktuellen Beitrag auf Instagram zeigt Chrissy ein paar süße Schnappschüsse von ihrem Ausflug mit Töchterchen Luna Simone (8) in ein Pfadfinder-Camp. "Wir haben unseren ersten Campingausflug als Pfadfinder überlebt!", witzelt die Ehefrau von John Legend (45) in der Bildbeschreibung.

Chrissy scheint bei den Aktivitäten als Pfadfinderin ganz in ihrem Element zu sein. Kurze Clips zeigen die Moderatorin unter anderem beim Posieren mit den anderen Müttern in voller Pfadfinderkluft oder beim gemeinsamen Bingo-Spielen mit einer Gruppe von Kindern. In einem weiteren Slide präsentiert die stolze Mutter ihre höchst konzentrierte Achtjährige bei dem Versuch, mit Pfeil und Bogen eine Zielscheibe zu treffen. Ob beim abendlichen Geschichtenerzählen am Lagerfeuer oder beim Vorbereiten von Snacks – Chrissy scheint für jeden Spaß zu haben zu sein. "Ich liebe es, dass du einfach eine Mutter bist, die ganz normale Mama-Sachen macht", schwärmt ein Fan in der Kommentarspalte.

Neben Luna haben Chrissy und John noch drei weitere Kinder: Miles (6), Esti (1) und Wren (1). Obwohl Chrissy selbst keine Hemmungen hat, ihr Privatleben in den sozialen Medien zu zeigen, möchte sie ihren Kindern bis zu einem bestimmten Alter nicht erlauben, auf Instagram und Co. zu verkehren. Wie Hello! berichtete, verriet die Autorin im Juni auf dem Aura Digital Parenting Summit in New York den Grund für das Social-Media-Verbot: "Ich möchte, dass sie sicher und glücklich sind und sich als Kinder gut entwickeln." Allem voran bereite es ihr Sorgen, dass Kinder in jungen Jahren noch nicht differenzieren können, welche Äußerungen und Informationen im Netz nicht der Wahrheit entsprechen. Daher wolle sie ihren Sprösslingen erst nach dem Highschool-Abschluss den Zugang zu sozialen Netzwerken erlauben.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im September 2024

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna

