Katy Perry nennt ihre Familie liebevoll die "Chaos-Crew"

Katy Perry (39) hat ihren Fans nun einen Einblick in das Leben mit ihrer Tochter Daisy Dove (4) gegeben und dabei enthüllt, dass die Kleine ganz nach ihren Eltern kommt. Die "Firework"-Sängerin, die Daisy mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (47) großzieht, beschrieb ihre Tochter als "nicht schüchtern" und erklärte, dass sie den Mut beider Elternteile geerbt habe. Im Interview mit Zane Lowe (51) von Apple Music verriet Katy: "Wenn Orlando und ich streiten, dann ziemlich heftig und schnell, aber wir beruhigen uns auch schnell wieder." Sie nannte ihre Familie dabei liebevoll die "Chaos-Crew".

Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums "143", das am vergangenen Freitag erschien, verriet die Sängerin, dass Daisy in dem letzten Track des Albums, "Wonder", ihr musikalisches Debüt gibt. Dort singt Daisy zusammen mit ihrer Mutter die emotionalen Zeilen: "One day, when we're older / Will we still look up in wonder?" [auf Deutsch: "Eines Tages, wenn wir älter sind, / Werden wir immer noch voller Staunen nach oben schauen?"]. Das Album und insbesondere der Song "Lifetimes" seien zudem stark von ihrer Tochter inspiriert, erklärte Katy.

Neben Daisy hat Katy auch eine gute Beziehung zu Orlandos Sohn Flynn (13). Der Teenager entstammt Orlandos früherer Ehe mit Model Miranda Kerr (41). Katy gab preis, dass Flynn ein ausgezeichneter Kritiker ihrer Musik ist: "Er hat wahrscheinlich das beste Ohr in meiner ganzen Familie." In einem humorvollen Ton fügte sie hinzu, dass ihre Familie mittlerweile genug von ihren Musikhör-Sessions habe und sie eher damit beschäftigt seien, ihr alltägliche Aufgaben wie das Müllrausbringen zuzuweisen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Orlando Bloom und Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige