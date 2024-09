Meghan durfte sich nicht von Queen Elizabeth verabschieden

Seit seinem Rücktritt von den royalen Pflichten im Jahr 2020 gilt das Verhältnis von Prinz Harry (40) zu seiner Familie als angespannt. In seinem Buch "Reserve" berichtete Harry von einer hitzigen Auseinandersetzung mit seinem Vater König Charles (75), die ihre Beziehung nur weiter verschlechterte. Wie der royale Rotschopf schrieb, fand der Streit am Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) statt. Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Großbritannien, da sie auf einer kurzen Europa-Tour waren. Als die Gesundheit der Königin sich verschlechterte, bereitete sich Harry darauf vor, nach Balmoral zu reisen. Sein Vater soll ihm befohlen haben, ohne Meghan zu kommen, woraufhin Harry wütend "Sprich niemals so über meine Frau" entgegnet haben soll. Letztendlich reiste der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) ohne seine Liebste an – doch er schaffte es nicht mehr rechtzeitig zur Königin, um sich von ihr zu verabschieden.

Der Tod der Königin wurde offiziell um 18:30 Uhr bekannt gegeben, wobei Harrys Flugzeug zu dieser Zeit noch in der Luft war. Wie er weiter berichtete, erfuhr er erst während des Fluges durch das Internet von ihrem Tod. Der königliche Spross beschreibt in seinem Buch, wie er auf dem Flug daran dachte, wann er seine Großmutter das letzte Mal gesehen hatte, als sein Telefon eine SMS anzeigte. "Als das Flugzeug zu sinken begann, sah ich, dass mein Telefon aufleuchtete", schrieb er. Es war eine Nachricht von Meghan: "Ruf mich an, wenn du das siehst." Kurz darauf bestätigte ein Blick auf die BBC-Website das für ihn Unfassbare: Die Königin war tot und sein Vater war König geworden.

Als Harry schließlich in Balmoral ankam, habe ihn seine Tante Prinzessin Anne (74) hinauf zum Schlafzimmer der Queen geführt, damit er ihr die letzte Ehre erweisen konnte. Noch heute bedauere er, dass er nicht rechtzeitig bei ihr war. In seinen Erinnerungen vergleicht Harry diese Situation mit dem Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall starb. Er war damals erst 12 Jahre alt und hatte auch keine Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

