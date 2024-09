Prinz Harry und seine Meghan sind bei den Royals unerwünscht

Prinz Harry erhielt an seinem 40. Geburtstag eine besondere Überraschung von seiner Familie. Laut mehreren royalen Experten handelt es sich dabei jedoch nicht um eine echte Friedensgeste. Was war geschehen? Am Sonntag würdigten sowohl König Charles (75) als auch Prinz William (42) zum ersten Mal seit 2021 öffentlich den Geburtstag des Herzogs von Sussex in den sozialen Medien. Die amerikanische Podcasterin Kinsey Schofield behauptet nun gegenüber Fox News Digital, dass der Post kein Zeichen für bevorstehende Friedensgespräche sei: "Harry und Meghan (43) sind sicherlich nicht als Team willkommen." Vor allem William soll sich gegen die Rückkehr seines jüngeren Bruders sträuben.

Kinsey zufolge habe der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) weiterhin Schwierigkeiten, mit seiner Familie in Kontakt zu treten. Sowohl seine Anrufe und Briefe an seinen Vater würden ignoriert werden als auch seine Versuche, William per Textnachrichten und Anrufen zu erreichen. Kinsey betont, dass die königliche Familie Harry und Meghan aufgrund der gesundheitlichen Situationen auf Abstand halten würde. Der Fokus der Royals liege derzeit auf der Gesundheit von König Charles und Prinzessin Kate (42), die kürzlich bekannt gab, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich beendet habe. Dennoch betonte die Prinzessin, noch einen langen Genesungsweg vor sich zu haben.

Dass sowohl Charles als auch William und Kate dem royalen Rotschopf zum Geburtstag gratuliert haben, sorgte zunächst für Überraschung bei den Fans. Doch nur kurze Zeit später fiel aufmerksamen Beobachtern auf, dass die Royals für ihren Geburtstagspost ein ganz besonderes Bild ausgewählt hatten: Es handelt sich um ein Foto, das Harry bei seinem ersten Auslandsbesuch nach seiner Hochzeit mit Meghan zeigt. Brisant ist dabei, dass die ehemalige Schauspielerin auf der Originalaufnahme direkt neben dem Herzog von Sussex sitzt – auf dem gewählten Pic ist Harry jedoch alleine zu sehen. Entgegen allgemeiner Vermutungen hat das Königshaus die ehemalige Suits-Darstellerin aber wohl nicht selbst rausgeschnitten: Wie die Bildagentur Getty Images gegenüber Mirror bestätigte, gibt es in der Agentur zwei Versionen des Fotos – einmal mit und einmal ohne Meghan.

