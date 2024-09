Prinz Harry nimmt ohne Meghan an WHO-Dinner in New York teil

Prinz Harry (40) nahm am Wochenende an einem Dinner in New York teil, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) organisiert wurde und bei dem Überlebende von Kindesgewalt geehrt wurden. Wie die Daily Mail berichtet, traf der royale Aussteiger unter anderem die belgische Königin Mathilde (51) und den Hollywood-Schauspieler Forest Whitaker (63). Auch zahlreiche Beamte aus Ländern wie Schweden, Kolumbien, Simbabwe und Kanada waren anwesend. Seine Frau Meghan (43) war jedoch nicht zugegen.

Am Tag zuvor war Harry alleine beim Benefizkonzert von Kevin Costner (69) an dessen Strandanwesen in Kalifornien gesichtet worden. Auch dort soll Meghan krankheitsbedingt gefehlt haben. Will Poulter (31), der Moderator des WHO-Events, betonte laut dem Newsportal die enormen Auswirkungen sowohl physischer als auch psychologischer Gewalt: "Mit einer Milliarde Kinder weltweit, die solche Gewalt erleben, sind die Statistiken erschreckend, aber sie stehen für reale Leben." Das Treffen war Teil der Vorbereitungen für die erste globale Ministerkonferenz zur Beendigung von Gewalt gegen Kinder, die im November in Kolumbien stattfinden wird.

Meghan ist selbst eine starke Befürworterin des Schutzes von Kindern vor Online-Mobbing. Im August hatte sie in einem Interview mit "CBS Sunday Morning" offen über ihre Erfahrungen mit Suizidgedanken gesprochen – ausgelöst durch Missbrauch während ihrer Zeit als arbeitende Royal. "Ich würde niemals wollen, dass jemand anderes diesen Schmerz erfährt oder in solche Situationen gerät", erklärte sie gegenüber dem US-amerikanischen Fernsehnachrichtenmagazin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

