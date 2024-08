Neues Interview: Herzogin Meghan spricht über Suizidgedanken

Herzogin Meghan (43) lässt eine schwierige Zeit in ihrem Leben Revue passieren. In einem neuen Interview mit "CBS Sunday Morning" spricht die Frau von Prinz Harry (39) offen darüber, dass sie in der Vergangenheit mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Die einstige Schauspielerin erklärt, was ihr geholfen habe. "Wenn man Schmerz oder ein Trauma erlebt hat, gehört es meiner Meinung nach zu unserem Heilungsprozess, dass wir wirklich offen darüber sprechen können", betont Meghan und fügt hinzu: "Ich habe noch nicht einmal an der Oberfläche meiner Erfahrungen gekratzt, aber ich denke, ich würde nie wollen, dass sich jemand anderes so fühlt, und ich würde nie wollen, dass jemand anderes solche Pläne macht."

Außerdem wünscht sich die zweifache Mutter, dass die Probleme der Betroffenen ernst genommen werden und Angehörige genauer hinschauen. "Ich würde nie wollen, dass jemandem nicht geglaubt wird", fasst die 43-Jährige zusammen. Sie wolle Leute ermutigen, "wirklich nach dem Rechten zu sehen und nicht davon auszugehen, dass alles in Ordnung ist, wenn äußerlich alles gut ist." Aus diesem Grund habe sie sich auch dazu entschieden, ihre eigenen Erfahrungen an die Öffentlichkeit heranzutragen.

Meghan sprach 2021 im Rahmen des Interviews mit Oprah Winfrey (70) erstmals über ihre Suizidgedanken. In ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" ging sie dann genauer auf diese herausfordernde Zeit ein. Sie behauptete, dass die Königsfamilie nicht gewollt habe, dass sie sich professionelle Hilfe sucht. "Ich wollte irgendwo hingehen, um mir Hilfe zu suchen, aber das durfte ich nicht. Sie waren besorgt darüber, wie das für den Palast aussehen würde." Auch Harry und Meghans Mutter Doria Ragland zeigten sich in der Episode besorgt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Getty Images Herzogin Meghan, 2024



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de