So erfuhr Kates Bruder von der Verlobung mit Prinz William

James Middleton (37) hat verraten, dass Prinz William (42) von Anfang an der perfekte Partner für seine ältere Schwester Kate (42) gewesen sei. In einem Auszug aus seinem neuen Buch "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", der von Daily Mail veröffentlicht wurde, berichtet James von dem Moment, in dem er von Kates Verlobung mit dem Prinzen von Wales erfuhr. Die Familie habe "einen Tag oder so" vor der offiziellen Bekanntgabe von der Verlobung erfahren. James beschreibt, er sei mit seinen Schwestern Pippa (41) und Kate in einem örtlichen Pub in einem Dorf in der Nähe von Bucklebury gewesen: "Wir sitzen in einer Ecke und plaudern leise. Catherine flüstert die Neuigkeit und sagt, dass sie in den nächsten Tagen öffentlich bekannt gegeben wird", heißt es in dem exklusiven Textauszug.

Die Verlobung sei für die Middletons keine große Überraschung gewesen, da Kate und William fast zehn Jahre lang zusammen waren, bevor sie sich verlobten. Für James war William bereits ein Teil der Familie. "William war so lange in unserem Leben und wir haben ihn sehr lieb gewonnen. Er ist wie unser älterer Bruder, die beiden passen offensichtlich gut zusammen", erklärt er weiter in seinem Buch. Außerdem drückt er aus, dass er hoffe, eines Tages selbst eine solche Liebe zu erleben, wie sie zwischen seiner Schwester und William existiere. "Ich dachte, wie glücklich sich William schätzen kann, meine fähige, bodenständige große Schwester zu heiraten."

Seit Beginn der Beziehung zwischen Kate und William habe James positive Veränderungen an seiner Schwester bemerkt. Besonders William habe dazu beigetragen, Kates Selbstvertrauen zu stärken. "Es war wunderschön zu sehen, wie er ihr Selbstvertrauen weckte. Sie ist aufgeblüht", berichtet James und fügt hinzu: "Ich wusste, dass er sich um sie kümmern würde, und das tut er bis heute."

Instagram / jmidy Prinzessin Kate und ihr Bruder James Middleton als Kinder

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

