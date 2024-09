Sohn und Partner: Gisele Bündchen teilt seltene Sommer-Fotos

Gisele Bündchen (44) gibt ihren Fans im Netz regelmäßig ein paar Einblicke in ihr Leben. Jetzt, wo sich die warmen Tage so langsam dem Ende neigen, teilt das Model noch einmal einen kleinen Rückblick auf ihren Sommer. "Das Beste des Sommers", schreibt die zweifache Mutter auf Instagram. Unter den Fotos befindet sich auch ein seltener Schnappschuss, der Giseles Partner Joaquim Valente (34) und ihren Sohn Benjamin Brady (14) bei einer gemeinsamen Aktivität zeigt. Der Jiu-Jitsu-Trainer und der Teenager üben sich offenbar auf einem SUP-Board – zusammen schippern die beiden in einer malerischen Kulisse über das kühle Nass.

Weitere Bilder zeigen Gisele beispielsweise bei einem Ausritt dem Sonnenuntergang entgegen oder auch den Familienhund mit einer Sonnenbrille auf der Nase. Ein Kuschelfoto der 44-Jährigen und ihrer Tochter Vivian Lake Brady (11) darf ebenso nicht fehlen: Zwischen Palmen und Mondschein kuschelt sich der Promispross liebevoll in die Arme seiner Mama. Während Giseles Sommer gab es offenbar auch gutes Essen. So teilt sie unter anderem eine Smoothie-Bowl, die mit Müsli getoppt wurde, und einen Teller voller Leckereien, der mit Bohnen, Salat und Spargel garniert wurde.

Eigentlich leben Gisele und Joaquim ihre Liebe im Privaten aus. Nur selten teilt das einstige Victoria's Secret-Model gemeinsame Bilder von sich und ihrem Partner im Internet. Im Juli dieses Jahres genoss die Patchworkfamilie allerdings einen Sommerurlaub in Brasilien, von dem Gisele ein paar Schnappschüsse im Netz veröffentlichte. Auf einem Schnappschuss ist Joaquim mit einigen anderen Personen zu sehen gewesen. Gemeinsam spielte die Truppe am Sandstrand des brasilianischen Nationalparks Lençóis Maranhenses Volleyball. Gisele und Joaquim bandelten vor über einem Jahr an und scheinen seither eine glückliche Beziehung zu führen.

Instagram / gisele Joaquim Valente und Gisele Bündchens Sohn Benjamin im September 2024

Instagram / gisele Joaquim Valente (Mitte), Freund von Gisele Bündchen

