Barometerzoff: Spielt Tessa im Sommerhaus falsches Spiel?

Bereits in Folge zwei von Das Sommerhaus der Stars verhärten sich die Fronten. Nachdem die Promipaare im Stimmungsbarometer das Paar wählen sollten, das sie als erstes nach Hause schicken würden, war die Stimmung vor allem zwischen Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) und Tessa Bergmeier (35) schlecht. Weil Tessa den beiden nicht mitteilen wollte, wen sie bestimmt hatte, fühlten sie sich verraten. Am nächsten Morgen sucht das Model das Gespräch mit Sam: "Ich wollte dir nur mal sagen, ich würde euch überhaupt nirgendwo wählen." Für den Influencer war die Heimlichtuerei seiner Mitstreiterin aber eindeutig. "Ich dachte jetzt schon, das wäre jetzt das Messer, das du wetzt", findet er. "Ich bin kein Messer in den Rücken, ich bin immer so straight. [...] Ich kann das gar nicht", versucht sich Tessa unter Tränen zu erklären. Das Problem, von dem Sam bisher nichts weiß: Die zweifache Mutter und ihr Freund Jakob gaben ihre Stimme tatsächlich an Sam und Rafi.

"Ich kann ihr das gar nicht abnehmen. [...] Schlechte Schauspielerei wie bei GZSZ", meint Sam im Einzelinterview. Und ganz falsch scheint seine Vermutung nicht zu sein. Als Tessa vorschlägt, eine Allianz zu bilden, sind ihre Tränen nämlich prompt getrocknet. "Man muss so ein bisschen darauf achten, wer zu einem steht", betont sie in der Interviewbox. Denn mittlerweile scheint die überzeugte Veganerin jemand ganz anderes ins Visier genommen zu haben: Auf ihrer Abschussliste stehen Sarah Kern (55) und vor allem ihr Partner Tobias alias der Jäger. "Also wir werden euch nicht wählen, ich hoffe, ihr seid da auch korrekt", verspricht Rafi fürs Erste.

Der Veganismus ist bekanntermaßen Tessas größter Antrieb – dass sie nun unter einem Dach mit einem Hobbyjäger wohnt, schien ihr von Beginn an nicht zu gefallen. Und dabei nahm das Sommerhaus in diesem Jahr offenbar höchste Rücksicht auf ihre Ernährungsweise, denn wie ein Brief beim Einzug verkündete, werden die Bewohner nur vegetarische Kost bekommen. "Ich freue mich so krass! Ich habe schon voll Bammel gehabt, dass hier die Würstchen auf den Grill kommen", freute sich die 35-Jährige. Mitstreiter wie Gloria Glumac (32) und Raúl Richter (37) waren allerdings weniger begeistert.

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

