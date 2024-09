Führt das vegetarische Sommerhaus schon jetzt zu Problemen?

Bei Das Sommerhaus der Stars ist dieses Jahr alles anders: Die Promis bekommen kein Fleisch serviert! "Vegetarische Wochen" nennt die Produktion das, doch das kommt nicht bei allen Kandidaten gut an: "Ich esse fast jeden Tag Fleisch. Wenn ich kein Fleisch kriege, fühle ich mich nicht richtig satt", beschwert sich etwa Gloria Glumac (32). Eine freut das aber ganz besonders: Tessa Bergmeier (35)! "Ich freue mich so krass! Ich habe schon voll Bammel gehabt, dass hier die Würste auf den Grill kommen, ich kann das gar nicht riechen", meint die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin total außer sich.

Das Thema Essen beschäftigt auch die Zuschauer im Netz sehr, und zwei Lager bilden sich. "Ich verstehe Tessa zu hundert Prozent! Mega, ich finde, das sollte in mehreren Formaten forciert werden, vegetarisch zu essen", meint etwa ein User auf Instagram. Andere finden das aber nicht so gut: "Dass man anderen immer irgendwas aufzwingen muss, verstehe ich nicht. Jeder kann doch leben und auch essen, was er will. Ob Fleisch oder kein Fleisch" oder "Das war echt sehr unangenehm", kommentieren zwei weitere Zuschauer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tessa mit ihrer radikalen Einstellung aneckt. Schon im Dschungelcamp oder bei Kampf der Realitystars legte sie sich mit anderen Kandidaten an, da diese ihre vegane Lebensweise nicht verstehen können. Die Influencerin hatte währenddessen wiederum die anderen immer wieder scharf kritisiert.

