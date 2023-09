Nach Tod: Mohamed Al-Fayeds Familie veröffentlicht Statement

Seine Familie meldet sich erstmals zu Wort! Mohamed Al-Fayed (93) machte sich einen Namen als ägyptischer Unternehmer. Sein Sohn Dodi (✝42) war durch seine Beziehung mit Prinzessin Diana (✝36) weltweit bekannt geworden. Das Paar starb bei einem tragischen Autounfall im Jahr 1997. Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass auch Mohamend gestorben ist. Seine Familie gibt jetzt das erste Statement nach seinem Tod ab.

"Frau Mohamed Al-Fayed, ihre Kinder und Enkelkinder möchten bestätigen, dass ihr geliebter Ehemann, ihr Vater und ihr Großvater, Mohamed, am Mittwoch, den 30. August, friedlich im hohen Alter verstorben ist", lautet das offizielle Statement seiner Familie, das der Fußballverein Fulham FC in einer Erklärung veröffentlichte. "Er genoss einen langen und erfüllten Ruhestand im Kreise seiner Liebsten", heißt es darin weiter. Die Familie des Verstorbenen habe darum gebeten, die Privatsphäre seiner Angehörigen zu diesem Zeitpunkt zu schützen.

Da Mohamed in der Vergangenheit unter anderem auch den Premier-League-Klub Fulham besaß hatte, zollen ihm die Verantwortlichen Tribut: "Alle in Fulham waren unglaublich traurig, als sie vom Tod unseres ehemaligen Eigentümers und Vorsitzenden Mohamed Al-Fayed erfuhren. Wir schulden Mohamed großen Dank für das, was er für unseren Club getan hat."

Getty Images Gedenkstätte für Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed in London

Getty Images Mohamed Al-Fayed, ägyptischer Unternehmer

Getty Images Mohamed Al-Fayed im Oktober 2012

