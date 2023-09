Mohamed Al-Fayed: Vater von Prinzessin Dianas Dodi ist tot

Die Welt trauert. Mohamed Al-Fayed (93) machte sich einen Namen als ägyptischer Unternehmer. Unter anderem gehörten dem Milliardär das Hotel Ritz in Paris und das Londoner Kaufhaus Harrods. Sein Sohn Dodi (✝42) wurde durch seine Beziehung zu Prinzessin Diana (✝36) weltweit bekannt. Im August 1997 kam das Paar bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Nun folgt eine weitere traurige Nachricht: Mohamed ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Das berichtet jetzt unter anderem The Sun. Weitere Details wie die Todesursache und der Zeitpunkt seines Ablebens sind bislang noch nicht bekannt. Allerdings ereignet sich Mohameds Tod fast genau 26 Jahre nach dem tödlichen Autounfall von Dodi und Lady Diana.

Mohamed hatte in der Vergangenheit unter anderem auch den Premier-League-Klub Fulham besessen – und dieser zollte dem Verstorbenen jetzt bereits Tribut: "Alle in Fulham waren unglaublich traurig, als sie vom Tod unseres ehemaligen Eigentümers und Vorsitzenden Mohamed Al-Fayed erfuhren. Wir schulden Mohamed großen Dank für das, was er für unseren Club getan hat."

Prinzessin Diana im Jahr 1988

Gedenkstätte für Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed in London

Mohamed Al-Fayed im Oktober 2012

