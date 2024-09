Haben Salvatore und Joelle nach "Beauty & The Nerd" Kontakt?

Salvatore Vassallo und Joelle bildeten bei Beauty & The Nerd ein Team. Doch immer wieder stritten sich der ehemalige Temptation Island-Kandidat und die Nerdin. Wie ging es nach der Show bei den beiden weiter? Salvatore hat den Kontakt mit Joelle abgebrochen, wie er im Promiflash-Interview erzählt: "Mich hat halt ein Post sehr verletzt, weil sie gefragt worden ist 'Hast du noch Kontakt zu Salvo?' und da hat sie gesagt: 'Ich möchte mit so einem Typ Mensch nichts in meinem Leben zu tun haben.'" Das habe ihn ziemlich getroffen: "Ich hab einen Screenshot gemacht und bin ihr daraufhin entfolgt, weil mich das so tief verletzt hat."

Den Grund für Joelles Aussage könne Salvatore nicht verstehen, wie er im Gespräch mit Promiflash deutlich macht: "Ich habe immer gut über sie geredet, nach und in der Show, und ich habe mir wirklich Mühe gegeben [...], damit ich mit ihr klarkomme und auch an mir selbst zu arbeiten." Zwischenmenschlich habe es bei ihm und seiner Teampartnerin einfach überhaupt nicht gepasst. "Das sind wirklich andere Typen, mit denen kannst du nicht einfach so Spaß machen wie mit anderen Leuten, die nehmen das halt ernst", ärgert sich Salvatore.

Bei Salvatore und Joelle sei nichts vorgefallen, was ihre Aussage rechtfertige. Er hingegen wolle kein schlechtes Wort über die Manga-Nerdin verlieren. "Ich rede aber auch jetzt nach dieser Sache immer noch nicht schlecht über sie, weil ich nichts über sie schlecht zu reden habe. Wenn sie meint, dass ich da so ein schrecklicher Mensch war und dass sie mit mir auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben will, dann akzeptiere ich das", zeigt sich Salvatore gegenüber Promiflash verständnisvoll.

©Seven.One Joelle und Salvatore Vassallo bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

