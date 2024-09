Lisa Marie Straube verrät den Namen für ihr ungeborenes Kind

Lisa Marie Straube (23) hat schon einen Namen ausgesucht! Die Influencerin und ihr frischgebackener Ehemann Furkan Akkaya erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit Informationen rund um das Baby hält sich die Ex von Mats Hummels (35) nicht zurück und verrät bereits, dass sie einen Jungen bekommen. In ihrer Instagram-Story gibt Lisa auf Nachfrage eines Fans nun sogar den Namen von ihrem Kind preis: Emilio Akkaya! Sie und Akka, wie ihr Partner genannt wird, scheinen bestens vorbereitet zu sein.

Allzu lange warten müssen die beiden auch nicht mehr. Denn ab nächster Woche startet die neue Staffel von Temptation Island V.I.P., an der Lisa und der Too Hot To Handle: Germany-Star teilnehmen. Und wie die 23-Jährige im Q&A verrät, kommt Emilio währenddessen zur Welt. "Der Kleine wird mitten bei der Ausstrahlung kommen und kann dann 'Temptation Island V.I.P.' mit uns gemeinsam schauen". Viele Fans haben sich nach der Bekanntmachung der Schwangerschaft beschwert, dass somit das Ende der Show gespoilert wurde. Wegen der Geburt des Kindes mussten Lisa und Akka das aber so machen: "Das hat es uns und RTL ja so schwer gemacht, es geheim zu halten, weil ich mich mit unserem Sohn ja nicht monatelang zu Hause einbuchten kann. Es wäre so oder so rausgekommen und dann wäre das Drama noch größer als jetzt und lieber höre ich mir jetzt die Vorwürfe an, als später mit unserem Baby im Arm."

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wusste die einstige Profi-Tischtennisspielerin nichts von ihrer Schwangerschaft – erst danach hat sie davon erfahren. Nachdem Lisa und Akka "Temptation Island V.I.P." zusammen verlassen hatten, machte der Realitystar ihr einen Antrag. Ende Juni heirateten sie schließlich standesamtlich in ihrer Wahlheimat Dubai.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube mit ihrem Mann Furkan Akkaya im September 2024

