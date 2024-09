Lisa Marie Straube und ihr Akka haben in Dubai geheiratet

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya sind bereit für den nächsten Schritt. Das Temptation Island-Pärchen teilt seinen Fans auf Instagram eine schöne Neuigkeit mit. Die zwei sind nun offiziell in Dubai verheiratet. Zu dieser Nachricht posten sie ein paar Fotos von dem Standesamt in dem arabischen Emirat und zeigen stolz ihre Heiratsurkunde. Für diesen wichtigen Anlass haben sich die TV-Bekanntheiten extra schick gemacht. Der Tattoo-Liebhaber trägt einen cremefarbenen Anzug, zu dem er lässige Sneaker kombiniert. Seine Angetraute strahlt in einem traditionell langärmligen Kleid.

Bei Akka und Lisa Marie geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Nach vielen Spekulationen plauderten die Turteltauben erst vor wenigen Tagen aus, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Zu Pärchenfotos, auf denen der wachsende Babybauch der Beauty in Szene gesetzt wurde, schrieben sie: "Mama und Papa können es nicht erwarten, dich kennenzulernen." Von ihren Fans regnete es daraufhin Glückwünsche. "Alles Glück der Welt euch beiden!", kommentierte ein User.

In Dubai wohnt das berühmte Paar seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Gegenüber Bild verriet die Ex-Bekanntschaft von Mats Hummels (35): "Wir wollten gemeinsam komplett bei null anfangen und versuchen, uns geschäftlich etwas für die Zukunft aufzubauen, woran wir Spaß haben." Ihr Partner freute sich damals ganz besonders. "Wir sind jung und haben nichts zu verlieren, so kitschig es klingen mag. [...] Selbst wenn es nicht klappen sollte, wäre es eine schöne Lebenserfahrung", erklärte der Too Hot To Handle: Germany-Star.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube

Instagram / lisa.straube Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya, Influencerpaar

