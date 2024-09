18 Tage nach Geburt: Cardi B glänzt auf Pariser Fashion Week

Auf der Paris Fashion Week hat Cardi B (31) mächtig für Aufsehen gesorgt: Die Rapperin erschien nur 18 Tage nach der Geburt ihres dritten Kindes mit zwei spektakulären Outfits der spanischen Designer Paco Rabanne (90) und Balmain. Bei der Präsentation von Rabannes Kollektion trug die Grammy-Gewinnerin ein atemberaubendes Kleid aus goldfarbenem Metall mit Fransen und einem tiefen Ausschnitt und präsentierte stolz ihren After-Baby-Body. Das zeigen Fotos, die unter anderem People vorliegen. Für ihren zweiten Auftritt bei der Balmain-Show tauschte sie das Gold gegen ein gewagtes smaragdgrünes Kunstpelz-Ensemble. Auffällig waren nicht nur ihre Outfits: Cardi änderte zudem ihre Haarfarbe von honigblond zu einem eleganten schwarzen Pferdeschwanz mit passendem Kopfschmuck.

Aber nicht nur was öffentliche Auftritte betrifft, ist die 31-Jährige wieder am Start: Auch ihre Fitness nimmt die Songwriterin direkt in Angriff. Statt sich nach der Geburt auszuruhen, ist die Dreifachmama fleißig am Trainieren. Das verriet sie ihren Fans nur eine Woche nachdem ihre Tochter das Licht der Welt erblickte. "Da ich heute Abend freihabe, mache ich eine späte Gym-Session ... Kein schweres Heben, keine Gewichte, nur Stairmaster!", plauderte die Musikerin in ihrer Instagram-Story aus.

Auch liebestechnisch bewegt sich im Leben der Grammy-Gewinnerin einiges. Vor wenigen Wochen reichte Cardi die Scheidung von ihrem On-off-Partner und Kindsvater Offset (32) ein – und das inmitten ihrer Schwangerschaft mit dem dritten gemeinsamen Baby. Zwar soll sie ihrem Ex erlauben, bei der Erziehung ihres Nachwuchses mitzuwirken, ein Insider behauptete aber in einem Gespräch mit dem OK! Magazine: "Cardi hat endlich die Nase voll. Sie will weg von der emotionalen Achterbahn, auf die Offset sie gebracht hat. [...] Ihr Herz ist ihm gegenüber verschlossen."

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture und Wave

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige