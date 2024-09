Eine Woche nach Geburt: Cardi B macht schon wieder Sport

Knapp eine Woche nach der Geburt ihres dritten Kindes zeigt sich Cardi B (31) schon wieder sportlich. Am Wochenende teilte die Rapperin in ihrer Instagram-Story einige Einblicke von ihrer Sportsession. "Da ich heute Abend freihabe, mache ich eine späte Gym-Session ... Kein schweres Heben, keine Gewichte, nur Stairmaster", schrieb Cardi zu einem Video, das sie bei ihrem Work-out auf der Treppenmaschine zeigt. Während des anspruchsvollen Trainings gestand sie sich aber ein: "Ich sterbe."

Die "I Like It"-Interpretin erklärte weiter, dass es bei ihren anderen beiden Kindern, dem Sohn Wave (3) und der Tochter Kulture (6), in der ersten Woche nach der Geburt noch ganz anders aussah. "Erinnert euch, Ladies, das ist mein drittes Baby... Bei meinen anderen zwei Babys war ich in der ersten Woche noch im Bett", betonte sie in ihrer Story. Erfreut präsentierte die Neu-Mama in einem weiteren Clip den Zeitstempel ihres Trainingsgeräts und verriet damit, dass sie insgesamt 30 Minuten lang Treppen gestiegen war – das machte sie ganz schön stolz!

Wie ihr intensives Fitnessprogramm zu verraten scheint, läuft es für Cardi und ihre kleine Familie so kurz nach der Geburt richtig gut. Nur zwei Tage zuvor hatte sie sich auf ihrem Instagram-Account an ihre Fans gewandt und ein Update zu ihrem Leben als dreifache Mutter gegeben. "Danke an alle, die mir so viel Liebe gezeigt haben", teilte sie mit und fügte hinzu: "Ich bin so verliebt in mein kleines Baby! Es ist so süß und winzig." Positiv und voller Energie beschrieb sie ihren aktuellen Gemütszustand: "Ich fühle mich gut! Sehr verjüngt, sehr ermächtigt."

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

