Flirt auf Gala? Das ging bei Elon Musk und Premierministerin

Elon Musk (53) hat kürzlich klargestellt, dass zwischen ihm und Italiens Premierministerin Giorgia Meloni keine romantische Beziehung besteht. Bei einer Gala in New York City sorgten die beiden mit ihrem intensiven Blickkontakt und ihrer vertrauten Art für reichlich Spekulationen. Besonders online wurde die Chemie zwischen ihnen heiß diskutiert, doch Elon reichte es jetzt und er schrieb auf X: "Ich war mit meiner Mutter dort. Es besteht keinerlei romantische Beziehung zu Premierministerin Meloni." Damit setzte er den Gerüchten ein klares Ende – sehr zum Bedauern vieler Internet-User, die sich schon eine Liebesgeschichte zwischen den beiden ausgemalt hatten.

Elons klarer Ansage zum Trotz wollen sich die Fans der vermeintlichen Romanze nicht so schnell geschlagen geben. Ein User kommentierte den Post augenzwinkernd: "Wow, du hast sie schon deiner Mutter vorgestellt? Das ging schnell!" Ein anderer Nutzer scherzte: "Ich liebe es, dass du das klarstellen musst, denn das Internet plant schon eure Hochzeit!" Doch die beiden bleiben offensichtlich gut aufeinander zu sprechen. Während Giorgia bei der Gala von den gemeinsamen herzlichen Treffen in Rom schwärmte, lobte der Tesla-Chef ihre harte Linie in der Migrationspolitik. Beide sind momentan Single, und ihr Kontakt ist für Elon aus mehreren Gründen interessant – politisch teilen sie ähnliche Ansichten, und der Geschäftsmann mischt sich bekanntermaßen gerne in politische Diskussionen ein.

Elon sorgt immer wieder für kuriose Schlagzeilen, sei es durch politische Aussagen oder merkwürdige Kommentare. Nachdem Popsängerin Taylor Swift (34) ihre Unterstützung für Kamala Harris (59) als zukünftige US-Präsidentin verkündet hatte und sich in diesem Zuge selbstironisch als "kinderlose Cat Lady" bezeichnete, machte ihr der Tech-Milliardär ein skurriles Angebot. Auf X schrieb er an Taylor: "Okay, Taylor... du hast gewonnen... ich werde dir ein Kind schenken und deine Katzen mit meinem Leben beschützen." Ob das Ganze ernst gemeint war oder einfach nur ein weiterer seiner eigenwilligen Scherze, bleibt unklar. Doch eines ist sicher: Elons Kommentar löste im Netz zahlreiche Reaktionen aus. Viele fanden seine Worte "gruselig und komisch" und einige forderten ihn spöttelnd auf, diesen Witz doch besser direkt vor Taylors Freund Travis Kelce (34) zu wiederholen.

Getty Images Elon Musk im Februar 2022

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

