Ganz der Papa: Brooklyn Peltz-Beckham stilsicher in Leder

Brooklyn Peltz-Beckham (25) macht seinem Vater David (49) alle Ehre – auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, erschien er bei der Pariser Fashion Week im markanten Leder-Look, der stark an Becks legendäres Outfit aus dem Jahr 1999 erinnerte. Zusammen mit seiner Ehefrau Nicola (29) besuchte er die Courrèges-Show, wo das Paar wie gewohnt alle Blicke auf sich zog. Brooklyn rockte eine coole Lederjacke und eine passende Hose mit robusten Boots, Nicola glänzte in einem trägerlosen weißen Jumpsuit, der seitliche transparente Details aufwies. Die Schauspielerin verzichtete auf einen BH und setzte mit Plateau-Absätzen und einer schicken Schultertasche ein weiteres Fashion-Statement.

Doch die beiden sind nicht nur zum Vergnügen in Paris – sie nutzen die Gelegenheit, um bei den Vorbereitungen für die bevorstehende Fashion Show von Brooklyns Mutter Victoria (50) dabei zu sein. Während Brooklyn mit seinem Leder-Outfit an das legendäre Styling seines Vaters erinnerte, ehrte Bruder Romeo (22), der auch extra für Victorias Show anreiste, mit seinem Look genau diese. Am Dienstagabend wurde Romeo in einer schicken schwarzen Rhude X Lamborghini Lederjacke gesichtet, die auf den Fotos von Daily Mail an die berühmte Dolce-&-Gabbana-Jacke des Ex-Spice Girls aus dem Jahr 2001 erinnerte. Diese Jacke, die ursprünglich knapp 1.550 Euro kostete, wird mittlerweile für stolze 9.300 Euro auf Second-Hand-Plattformen gehandelt – ein echtes Sammlerstück, das auch von Modeikonen wie Naomi Campbell (54) und Madonna (66) getragen wurde.

Brooklyn und Nicola sind nicht nur modisch ein eingespieltes Team, sondern auch in anderen Belangen auf einer Wellenlänge. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2022 tragen die beiden stolz ihren Doppelnamen. In einem Interview mit InStyle erklärte der Beckham-Spross kürzlich die Bedeutung dahinter: "Ich wollte auch den Nachnamen meiner Frau in Ehren halten. Wir haben lange darüber nachgedacht und fanden die Idee einfach süß, dass unsere zukünftigen Kinder kleine Peltz-Beckhams sein könnten." Und offenbar soll es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis der Nachwuchs kommt. Brooklyn verriet, dass er sich wünsche, ein junger Vater zu werden, und gemeinsam mit seinen Kindern die Welt bereisen möchte – so wie er es selbst als Nachwuchs zweier Megastars erlebt hat.

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham, Harper Seven Beckham, David Beckham und Victoria Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham, Model, mit seiner Frau Nicola

