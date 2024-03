Nach langem Warten: Dann startet "Heartstopper"-Staffel drei

Endlich! Die "Heartstopper"-Fans haben Grund zur Freude – die beliebte LGBTQ+-Serie geht in die dritte Runde. Netflix gab jetzt bekannt: Im Oktober dieses Jahres können sich die Nick und Charlie-Liebhaber über die neuen Folgen freuen. Einen konkreten Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Teaser-Video auf Instagram verrät aber bereits einige spannende Details aus der neuen Staffel. Die Fans können sich für heiße Szenen zwischen Kit Connor (20) und Joe Locke (20) bereit machen. Denn nicht nur die Liebe von Nick und Charlie wird immer stärker, sondern auch ihre sexuelle Spannung!

Aber auch Charlies ältere Schwester Tori wird in der dritten Staffel näher in den Vordergrund rücken. Wie die Schauspielerin Jenny Walser jetzt verrät, wird ihre Rolle nicht nur einen Freund oder eine Freundin finden, sondern auch zeigen, welchen Einfluss die psychischen Probleme ihres großen Bruders in der Vergangenheit auf sie hatten. William Gao offenbart im Video, dass seine Rolle Tao endlich dem Hobby nachgehen wird, das er am meisten liebt: "Er findet eine Leidenschaft für etwas, das er wirklich zu lieben beginnt. Und er tut es, um den Menschen Freude zu bereiten und die anderen Figuren in der Serie aufzuheitern." Wie es um die weiteren Darsteller Isaac, Tara und Darcy steht, wurde bisher noch nicht verraten – es bleibt also noch ein wenig spannend.

Die Erfolgsserie basiert auf den Comicromanen von Alice Oseman, von denen es aktuell fünf Bände zu kaufen gibt. Charlie, der von Joe Locke gespielt wird, ist als homosexuell geoutet und wurde daraufhin im vergangenen Schuljahr von seinen Mitschülern gemobbt. Als er und Nick, verkörpert von Kit Conner, im neuen Schuljahr einen gemeinsamen Kurs besuchen und sogar Sitzpartner werden, ist es um Charlie geschehen. Neben der Liebesgeschichte der beiden Jungs werden vor allem auch ge­sell­schafts­kri­tische Themen aufgegriffen und näher beleuchtet.

Anzeige Anzeige

Netflix Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"

Anzeige Anzeige

Teddy Cavendish/Netflix Joe Locke und Kit Conner in der zweiten Staffel "Heartstopper"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Werdet ihr euch die dritte Staffel von "Heartstopper" anschauen? Na klar! Ich kann es kaum erwarten. Ne, die Thematik ist nicht so meins.. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de