Lady Gaga und Michael knutschen innig bei "Joker 2"-Premiere

Lady Gaga (38) und ihr Verlobter Michael Polansky konnten bei der UK-Premiere von "Joker: Folie à Deux" kaum die Finger voneinander lassen. Die Pop-Ikone, die im Film als Harley Quinn auftritt, und ihr Partner tauschten auf dem roten Teppich liebevolle Blicke und zärtliche Küsse aus. In einem maßgeschneiderten Celine-Kleid mit dramatischen Schulterpolstern und tiefem Ausschnitt strahlte Gaga auf dem Event. Die beiden teilten mehrere Küsse und posierten Händchen haltend vor den Kameras. Auch Michael sah in einem eleganten schwarzen Anzug und weißem Hemd blendend aus, während er seine Verlobte stolz im Arm hielt.

Abgesehen von ihren öffentlichen Liebesbekundungen steht ein großes Ereignis bevor: Die Hochzeitsvorbereitungen des Power-Paares laufen bereits auf Hochtouren. Insider berichten laut InTouch, dass Stefani, wie Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, vor der Hochzeit einen Ehevertrag über 900 Millionen Dollar fordere – was Michael, der selbst einen beachtlichen Nettowert von 600 Millionen Dollar hat, vollkommen unterstütze. Die beiden wurden erstmals Ende 2019 romantisch miteinander in Verbindung gebracht und machten ihre Beziehung Anfang 2020 offiziell. Seitdem wurden sie oft zusammen auf großen Events wie dem Super Bowl und den BAFTAs gesehen.

In einem Interview mit Vogue verriet Gaga kürzlich, wie ihre Liebesgeschichte mit Michael ihren Anfang nahm – und dass es eigentlich ihre Mutter war, die den ersten Schritt machte. Cynthia Germanotta lernte den Geschäftsmann auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennen und war sofort überzeugt: "Ich glaube, ich habe gerade deinen Ehemann getroffen", erzählte sie ihrer Tochter. Kurze Zeit später traf die Sängerin Michael bei einer Party persönlich. Was zunächst wie eine beiläufige Begegnung wirkte, entwickelte sich schnell zu einem tiefen Gespräch, das ganze drei Stunden dauerte. Für die 38-Jährige war dieser Moment "magisch", Michael sei von ihrer offenen und herzlichen Art begeistert gewesen. Die beiden konnten ihre neue Liebe während der Pandemie fernab des Rampenlichts genießen und in Gagas Haus in Malibu eine ganz besondere, ruhige Zeit miteinander verbringen.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga im September 2024

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky

