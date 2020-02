Lady Gaga (33) hat es schon wieder getan! Während einer Silvester-Party wurde die Sängerin knutschend mit einem Mann gesichtet. Die beiden sollen das Event sogar gemeinsam verlassen haben. Und offenbar scheint es sich dabei nicht nur um ein einmaliges Techtelmechtel gehandelt zu haben, denn: Am vergangenen Wochenende schmuste die Musikerin mit demselben Mann herum. Und mittlerweile ist auch bekannt, wer ihr mysteriöser Knutsch-Partner ist.

Verschiedene Paparazzi-Fotos zeigen Lady Gaga und ihren mutmaßlich neuen Lover ziemlich innig in einem Hotel in Miami. Eng aneinander gekuschelt küssen sich die beiden. Aber wen hat sich die 33-Jährige geangelt? Laut Page Six handelt es sich bei dem Hottie um Michael Polansky, den CEO von Facebook-Mitbegründer Sean Parkers Parker's Group. Offenbar scheint es der "Pokerface"-Interpretin recht ernst mit dem Unternehmer zu sein. Denn während ihres Konzerts in Miami plauderte Michael ganz entspannt mit ihrer Mutter Cynthia Germanotta. Auch zum Super Bowl am vergangenen Wochenende tauchten die beiden zu zweit auf. Das Versteckspiel scheint also offiziell beendet.

"Die Leute sagen, Gaga hätte ihn durch Veranstaltungen kennengelernt, die Sean Parker in seinem Haus veranstaltet hat, einschließlich des Starts und anderer Veranstaltungen für die Stiftung", verriet ein Insider. Der Geschäftsmann sei sehr clever, ernst und bodenständig. Was meint ihr: Ist Lady Gaga fest mit ihm zusammen? Stimmt ab!

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

MEGA Lady Gaga und Michael Polansky in Miami, Januar 2020

MEGA Michael Polansky und Lady Gagas Mutter Cynthia Germanotta

