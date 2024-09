War Cardi B während der Schwangerschaft mit anderem im Bett?

In einem emotional aufgeladenen Austausch hat der Rapper Offset (32) seine Noch-Ehefrau Cardi B (31) beschuldigt, während ihrer Schwangerschaft mit Baby Nummer drei mit einem anderen Mann geschlafen zu haben. Die Auseinandersetzung des Ex-Paares, das sich aktuell inmitten einer Scheidung befindet, lief über Instagram ab. Am Mittwochabend meldete sich Offset in der Kommentarspalte eines Livestreams der Musikerin zu Wort und behauptete: "Du hast es mit einem Baby im Bauch getrieben, sag die Wahrheit!" Kurz darauf reagierte die Dreifachmama im Netz und schoss zurück: "Das habe ich!"

Dass die Grammy-Gewinnerin die On-off-Beziehung mit Offset leid ist, verriet ein Insider erst kürzlich gegenüber dem OK! Magazine. "Cardi hat endlich die Nase voll. Sie will weg von der emotionalen Achterbahn, auf die Offset sie gebracht hat", behauptete der Tippgeber und betonte: "Ihr Herz ist ihm gegenüber verschlossen." Zwar gestatte die Songwriterin ihrem Ex, sich mit ihr um ihre drei gemeinsamen Kinder zu kümmern, dennoch wolle sie einen endgültigen Schlussstrich ziehen.

Cardi und Offset, die seit 2017 verheiratet sind, haben eine turbulente Beziehungsgeschichte: Schon 2020 hatte die Sängerin die Scheidung eingereicht, diesen Schritt jedoch später wieder zurückgenommen. Seither trennten sich die beiden mehrfach, fanden aber stets erneut zueinander. Im Sommer dieses Jahres entschied sich die 31-Jährige dann ein weiteres Mal für die Scheidung. Das bestätigte Cardis Pressesprecher laut Page Six. Ob es tatsächlich zu einer Annullierung ihrer Ehe kommt, bleibt bisher jedoch offen.

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Offset und Cardi B, 2023

