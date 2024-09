Blac Chynas Ex-Freund verklagt sie wegen häuslicher Gewalt

Angela Renée White alias Blac Chyna (36) sieht sich mit ernsten Vorwürfen konfrontiert: Ihr Ex-Freund Twin Hector verklagt das Model wegen häuslicher Gewalt und fordert rund neun Millionen Euro Schadensersatz. In Gerichtsunterlagen, die unter anderem People vorliegen, behauptet der Rapper, Blac Chyna habe ihn während ihrer dreijährigen Beziehung, die im März dieses Jahres endete, wiederholt verbal und körperlich angegriffen. Es heißt, sie habe ihn "ohne ersichtlichen Grund" geschlagen, geschubst, geohrfeigt und getreten. Insbesondere im September 2021 sei es zu einer "bösartigen Attacke" gekommen, bei der sie ihn angeblich schwer verletzte, als sie ihm mit ihren Fäusten und Ellenbogen ins Gesicht schlug, während er schlief.

Darüber hinaus erläutert der 27-Jährige in den Dokumenten, dass der Missbrauch vor allem dann passiert sei, wenn Blac Chyna unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Substanzen stand. Sie habe "regelmäßig Alkohol und andere Drogen im Übermaß konsumiert" und sei daraufhin schnell aggressiv geworden. Außerdem soll die zweifache Mutter "oft" gedroht haben, Taiyon Hector, wie sein bürgerlicher Name lautet, umzubringen, jedoch habe sie sich am nächsten Tag meist nicht erinnern können. "Zu keinem Zeitpunkt zeigte [Blac Chyna] jemals aufrichtige Reue gegenüber [Twin Hector] oder suchte auf seinen Vorschlag hin eine medizinische und/oder psychologische Behandlung für ihre Gewaltbereitschaft", heißt es in der gegen Blac Chyna vorgebrachten Klage.

Es handelt sich nicht um die ersten Gewaltvorwürfe gegen Blac Chyna. Ihr einstiger Partner Rob Kardashian (37) erhob vor wenigen Jahren bereits ähnliche Anschuldigungen: Neben körperlichen Angriffen soll die TV-Persönlichkeit ihn mit einem Ladekabel gewürgt und mit einer Waffe bedroht haben. Der berühmte Kardashian-Bruder verklagte sie nach dem Ende ihrer Beziehung Anfang 2017 auf etwa 645.000 Euro Schadensersatz. Nach rund fünf Jahren Rechtsstreit erklärte er jedoch gegenüber Page Six, er habe die Klage zum Wohle ihrer Tochter Dream (7) fallengelassen. "Meine Liebe zu Dream überwiegt deutlich den Wunsch, meine Ansprüche gegen ihre Mutter in einem öffentlichen Prozess geltend zu machen", betonte Rob.

Getty Images Blac Chyna im Juni 2024

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Robert Kardashian mit seiner Ex-Freundin Blac Chyna