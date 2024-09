Collien Ulmen-Fernandes trinkt schon morgens Energydrinks

Collien Ulmen-Fernandes (43) hat ein ziemlich außergewöhnliches Morgenritual! Wie die Moderatorin beim Deutschen Fernsehpreis gegenüber "dpa" zugab, trinkt sie zum Wachwerden am Morgen keinen Kaffee, sondern viel lieber Energydrinks. "Absurderweise fange ich an zu zittern, wenn ich einen Kaffee trinke. Bei Energydrinks ist das nicht der Fall. Ich weiß nicht, warum", erklärte die Frau von Christian Ulmen (49) und fügte hinzu: "Insofern trinke ich tatsächlich schon zum Frühstück bereits einen Energydrink."

Seit einiger Zeit schon genießt Collien ihren morgendlichen Energydrink aber gar nicht mehr in Deutschland, sondern auf Mallorca. Die Fernsehmoderatorin, ihr Ehemann sowie die gemeinsame Tochter verkündeten im Herbst 2022 auf die Insel auszuwandern – und zumindest die 43-Jährige ist mit dieser Entscheidung im Nachhinein offenbar sehr glücklich. Vor allem das sonnigere Wetter sowie der hauseigene Pool haben die Lebensqualität der gebürtigen Hamburgerin deutlich verbessert, wie sie in einem Interview mit Gala verriet: "Das ist eine andere Lebensqualität als in Deutschland zu sitzen und in einen verregneten Garten zu schauen."

Dass die kleine Familie ihren Lebensmittelpunkt von Potsdam auf die spanische Mittelmeerinsel verlegte, war eine spontane Entscheidung. Aufgrund eines damals abgesagten Drehs entschieden sich Collien und Christian einen Ausflug auf die Insel zu unternehmen und haben sich scheinbar schockverliebt. "Auf der Insel hatte Christian dann noch spontan die Idee, einfach mal ein paar Häuser anzuschauen, die zum Verkauf standen", verriet die Schauspielerin im Interview mit Bunte. Von da an ging alles ganz schnell, denn schon am nächsten Tag haben sie eine Immobilie besichtigt und diese direkt gekauft.

Anzeige Anzeige

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, August 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2024 auf Aruba

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige