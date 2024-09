Daniel Radcliffe gedenkt Maggie Smith (†89) ganz liebevoll

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe (35) trauert um seine einstige Kollegin: Maggie Smith ist kürzlich im Alter von 89 Jahren verstorben. Nun meldet sich der Schauspieler im Netz, um ihr herzerwärmende Worte zu widmen. "Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Sie hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen und wird immer in Erinnerung bleiben", schreibt er auf X.

Der 35-Jährige ist nicht der Einzige, der seine Trauer im Netz ausdrückt. Auch die Fans der Schauspielerin, die insbesondere durch ihre Darstellung der Professorin Minerva McGonagall in der beliebten Buchverfilmung an Bekanntheit erlangte, gedenken ihr im Netz. "Es ist so traurig zu hören, dass Maggie gestorben ist, was für eine wunderbare Schauspielerin sie war! Ruhe in Frieden", betonte beispielsweise ein Nutzer.

Die Nachricht ihres Todes erschütterte die Welt vor wenigen Stunden: Maggie war am heutigen Morgen friedlich eingeschlafen. In einer Pressemitteilung, die BBC vorliegt und im Namen ihrer Söhne Toby Stephens und Chris Larkin veröffentlicht wurde, heißt es: "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind."

Anzeige Anzeige

Alan Rickman, Maggie Smith und Ian Hart in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggi Smith, 2017

Anzeige Anzeige