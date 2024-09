"Harry Potter"-Legende Maggie Smith stirbt mit 89 Jahren

Maggie Smith (✝89) ist eine Legende der Filmindustrie und besonders für ihre Rolle in den Harry Potter-Filmen weltberühmt. Nun gibt es eine erschütternde Nachricht: Die Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren verstorben. In einer Pressemitteilung, die BBC vorliegt, heißt es: "Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith bekannt geben." Am Freitagmorgen sei sie entschlafen. Die Nachricht, die im Namen ihrer Söhne Toby Stephens und Chris Larkin veröffentlicht wurde, verrät außerdem: "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind."

Für die Fans der Britin ist der Verlust schwer zu verkraften. Auf X tummeln sich bestürzte Kommentare zu der Neuigkeit. "Nein. Wir haben die legendärste Schauspielerin unserer Zeit verloren", trauert ein User. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Ich werde sie so vermissen." Viele langjährige Zuschauer des Hollywoodstars sind mit Maggies Filmen aufgewachsen. Einer schreibt: "Ich habe damals für die Bücher und die Filme Schlange gestanden. RIP an eine Legende."

Nicht nur wegen ihrer schauspielerischen Leistung war Maggie für viele Fans ein Vorbild. Die Schauspielerin enthüllte 2009, dass sie während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" an Brustkrebs litt. Gegenüber dem Daily Telegraph erklärte sie damals, wie schwierig das war. "Es nimmt einem den Wind aus den Segeln, und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, wenn überhaupt." Danach war ihre Karriere allerdings noch lange nicht vorbei. Als bissige Witwe Violet Crawley wurde sie in "Downton Abbey" zu einem riesigen Publikumsliebling.

Anzeige Anzeige

Moviestore Collection Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris und Alan Rickman

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige