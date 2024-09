Daniela Katzenberger litt unter Iris' wechselnden Partnern

Daniela Katzenberger (37) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. Die TV-Bekanntheit lernt in der neuen Folge ihrer Show "Daniela Katzenberger" Stefan Braun, den neuen Partner ihrer Mutter Iris Klein (57), kennen. Sie findet ihn zwar gut, aber merkt auch, dass sie Zweifel hat. "Ich mag den Stefan, aber ich kann ihn nicht so richtig an mich ranlassen", erklärt sie. Der Grund: Früher hatte Iris viele verschiedene Partner. Als Kind war das nicht leicht für die Katze: "Wir mussten die immer alle kennenlernen – nicht nur kennenlernen: Wir mussten umziehen, ich musste die Schule wechseln. Das war der Vollhorror." Dass Iris ihre Kinder da immer mit reinzog, belastet Daniela bis heute.

Deswegen entscheidet sich Dani, eine Familienaufstellung zu machen – eine psychologische Methode zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Dabei kommen tief liegende Gefühle aus der Kindheit wieder hoch. "Ich hätte gern gehabt, dass sie mal zu mir sagt: 'Daniela, ist es okay für dich? Ist es okay für dich, dass wir umziehen? Wie geht es dir dabei?'", gesteht sie unter Tränen. Daniela hat das Gefühl, dass sie sich zusätzlich um ihre Mutter kümmern muss und sieht Iris als "das ungeliebte, vernachlässigte Kind". Das wirkt sich auch auf ihre Einstellung zu ihrem neuen Freund Stefan Braun aus, da Daniela Angst hat, dass Iris verletzt wird und Daniela es ausbaden muss. "Ich muss wieder aufpassen und der Lucas muss aufpassen, dass sie keinen Quatsch macht, keine Schlaftabletten nimmt", erklärt sie. Daniela gibt sogar zu, dass sie vermutlich den Kontakt abgebrochen hätte, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stehen würde. Die Psychologin rät ihr daraufhin, klare Grenzen zu setzen.

Iris ist seit Frühjahr dieses Jahres mit ihrem neuen Partner Stefan zusammen. Mittlerweile sind sie sogar schon verlobt und Dani hat ihn abgesegnet. Sie ist eins von drei Kindern von Iris. Ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (32) steht ebenfalls in der Öffentlichkeit, ihr Bruder Tobias Katzenberger hingegen nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige