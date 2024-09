Die Fans trauern um "Harry Potter"-Berühmtheit Maggie Smith

Eine traurige Nachricht macht am heutigen Freitag die Runde – Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Schauspielerin feierte mit den Harry Potter-Filmen und der Downton Abbey-Reihe weltweit große Erfolge. Umso schockierender ist die Nachricht ihres Ablebens für ihre zahlreichen Fans. Hunderte nehmen im Netz Anteil. "Es ist so traurig zu hören, dass Maggie gestorben ist, was für eine wunderbare Schauspielerin sie war! Ruhe in Frieden", trauert ein User auf X. Ein weiterer findet: "Sie war fantastisch in allem, was sie tat."

Ihre Fans und Bewunderer sind sich einig: Maggie war eine Ikone von Film und Fernsehen. "Wir haben eine Legende und einen nationalen Schatz verloren", bekundet ein Nutzer. Während Maggie den meisten in ihrer Rolle der strengen, aber liebevollen Lehrerin Minerva McGonagall in Erinnerung bleiben wird, feiern viele Fans ihre zahlreichen weiteren Projekte. So erhielt sie 1970 bereits einen Oscar für ihre Leistung in "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie". Neun Jahre später folgte der zweite für "Das verrückte California-Hotel". Zudem stand sie in London für zahlreiche Theaterproduktionen auf der Bühne.

Ihre Familie veröffentlicht anlässlich des Ablebens der Britin ein Statement, wie BBC berichtet. "Sie ist heute Morgen, Freitag, den 27. September, friedlich im Krankenhaus verstorben. Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie", heißt es in dem Schreiben. Maggie hinterlässt zwei Söhne sowie fünf Enkelkinder. Zu der Todesursache ist bislang nichts Genaueres bekannt.

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Getty Images Maggie Smith in London 2015

