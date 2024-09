Fans sind entsetzt über Kendall Jenners Fashion-Week-Outfit

Kendall Jenner (28) ist eines der begehrtesten Models der Welt. Bei der Paris Fashion Week sorgt sie nun allerdings nicht mit ihrem Walk, sondern mit ihrem außergewöhnlichen Outfit bei der Schiaparelli-Modenschau für Schlagzeilen. Ein von Vogue veröffentlichtes Video auf Instagram zeigt sie in einem sehr eng anliegenden Korsett-Bodysuit, zu dem sie tief sitzende Jeans trägt. Unter dem Clip sammeln sich nun negative Kommentare. "Kann sie überhaupt atmen?" und "Wieso sieht sie so unglücklich aus?", fragen sich zwei besorgte Fans. Ein anderer User schießt gegen den Modemacher: "Dieses Design ist einfach nur eine Folter für Frauen."

Neben den vielen Kritikern hat der hautenge Look immerhin einen Fan. Kendalls Schwester Kylie Jenner (27) saß während der Modenschau in der ersten Reihe und postete ein Video ihres Auftritts im Netz. Darauf ist deutlich zu hören, wie das It-Girl seiner Schwester begeistert zujubelt, während sie über den Laufsteg schreitet. "Das ist meine Schwester!", schrieb die Unternehmerin zu ihrer Story und ergänzte: "Sie ist so süß!"

Abseits der Mode stand Kendalls Liebesleben in den vergangenen Wochen im Fokus. Nachdem lange vermutet worden war, dass die Beauty und ihr Ex Bad Bunny (30) wieder anbandeln würden, gab es vor Kurzem eine Überraschung. In einem schicken Restaurant in Miami dinierte die Influencerin mit ihrem einstigen Freund Devin Booker (27). Dem Gossip-Portal Deuxmoi lag sogar ein Foto der beiden vor, das zeigt, wie die erblondete Beauty und der Basketballspieler gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, September 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Kendall Jenner mit ihrem Freund Devin Booker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige