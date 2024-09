Letztes Foto: Maggie Smith (†89) strahlte für Modekampagne

Die Welt trauert um Maggie Smith: Die Schauspielerin ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Vor ihrem Tod stand sie noch für eine Modekampagne von Loewe vor der Kamera – und nun bekommen Fans die letzte Aufnahme des Harry Potter-Stars zu Gesicht. Das Foto, das The Sun vorliegt, entstand im Oktober vergangenen Jahres. Darauf posiert Maggie in einem riesigen Fellmantel mit der sogenannten "Puzzle-Bag" der Marke, während sie ein Lächeln im Gesicht trägt.

Die Nachricht vom Ableben der Schauspiellegende erreichte die Welt erst kürzlich. In einer Pressemitteilung, die BBC vorliegt und im Namen ihrer Söhne Toby Stephens und Chris Larkin veröffentlicht wurde, heißt es: "Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod von Dame Maggie Smith (✝89) bekannt geben." Darüber hinaus steht darin: "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind."

Die Britin feierte zu Lebzeiten große Erfolge. Neben ihrer Rolle in der Serie Downton Abbey gewann sie insbesondere als Minerva McGonagall in den Harry-Potter-Filmen an Bekanntheit. Im Gespräch mit Daily Telegraph machte Maggie 2009 ein trauriges Geständnis: Während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" litt sie an Brustkrebs. "Es nimmt einem den Wind aus den Segeln, und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, wenn überhaupt", erklärte sie damals.

Getty Images Maggie Smith bei den British Academy Film Awards 2016

Alan Rickman, Maggie Smith und Ian Hart in "Harry Potter und der Stein der Weisen"

