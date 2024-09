Schauspielkollegen zollen verstorbener Maggie Smith Tribut

Vor wenigen Stunden hatten ihre Söhne Chris und Toby verkündet, dass die Schauspielerin Maggie Smith (✝89) verstorben ist. Ihr einstiger "Sister Act"-Co-Star Whoopi Goldberg (68) zollt der Britin jetzt auf Instagram Tribut. "Maggie Smith war eine großartige Frau und eine brillante Schauspielerin. Ich kann immer noch nicht fassen, dass ich das Glück hatte, mit dieser 'einzigartigen' Frau zu arbeiten. Mein herzliches Beileid an die Familie...", schreibt die Schauspielerin unter einem Bild, das sie und Maggie in ihren "Sister Act"-Rollen Deloris van Cartier und Mutter Oberin zeigt.

Auch ihre Downton Abbey-Kollegen Michelle Dockery (42) und Hugh Bonneville (60) meldeten sich bereits zu Wort. "Es gab niemanden wie Maggie. Ich fühle mich unheimlich glücklich, eine solche Künstlerin gekannt zu haben. Sie wird uns sehr fehlen und meine Gedanken sind bei ihrer Familie", erklärte Michelle in einem Statement gegenüber People, während ihr Co-Star im Gespräch mit The Post betonte: "Jeder, der jemals eine Szene mit Maggie geteilt hat, wird ihr scharfes Auge, ihren scharfen Verstand und ihr beeindruckendes Talent bestätigen können. Sie war eine wahre Legende ihrer Generation und wird zum Glück in so vielen großartigen Filmauftritten weiterleben. Mein Beileid an ihre Jungs und ihre Familie."

Ebenso meldete sich Bonnie Wright (33), mit der Maggie für die Harry Potter-Filmreihe vor der Kamera stand, zu Wort. "Unser geliebtes und verehrtes Oberhaupt des Hauses Gryffindor... Du wirst von der 'Harry Potter'-Gemeinschaft sehr vermisst werden. [...] Sie verkörperte die perfekte Mischung aus Frechheit und liebevoller Fürsorge, die McGonagall auszeichnet. Sie hat die Gryffindors auf Trab gehalten", schrieb die Ginny-Weasley-Darstellerin auf Instagram. Auch Daniel Radcliffe (35) ehrte seine Schauspielkollegin im Netz. Auf X schrieb er: "Sie war eine der talentiertesten Frauen, die je auf dieser Welt gelebt haben. Sie hat ein unglaubliches Vermächtnis hinterlassen und wird immer in Erinnerung bleiben."

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Carmichael, Imelda Staunton und Maggie Smith in "Downton Abbey"

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige