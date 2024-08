So erleichtert war Maggie Smith über "Downton Abbey"-Filmtod

In dem 2022 erschienenen Drama Downton Abbey II: A New Era mussten Fans der beliebten britischen Produktion besonders stark sein: Maggie Smiths (89) Charakter der scharfzüngigen Lady Violet Crawley litt an einer unheilbaren Krankheit und starb schließlich den Filmtod. Die dramatischen Szenen sorgten bei eingefleischten Anhängern für reichlich Tränen im Kinosaal. Wie der Produzent Gareth Neame laut Daily Mail verriet, war es für die Schauspielerin selbst eher eine Erlösung. Die Leinwandlegende von dem Schicksal ihrer Rolle zu überzeugen, fiel sogar leicht: "Das war furchtbar einfach, weil sie die ganze Sache manchmal so anstrengend fand."

Die Dowager Countess of Grantham galt wegen ihrer amüsanten und bissigen Sprüche als einer der absoluten Lieblingscharaktere des Publikums. Der Wunsch, nicht mehr Teil der Geschichte um die Adelsfamilie zu sein, wuchs in der vielfach ausgezeichneten Darstellerin jedoch schon seit Längerem. So enthüllte Gareth: "Jedes Jahr, wenn eine neue Serie anstand, sagte sie: 'Oh, könnt ihr mich nicht einfach umbringen?' Als wir das schließlich taten, war ein Teil von ihr wohl ziemlich erleichtert." Derzeit befindet sich der dritte "Downton Abbey"-Film in Produktion und soll weltweit am 12. September 2025 in die Kinos kommen.

Die zahlreichen Fans der historischen Serie können sich Gerüchten zufolge allerdings nicht nur über die momentan gedrehte Fortsetzung freuen. Wie Daily Mail verkündete, gibt es möglicherweise bald sogar ein Prequel der Show! Die Handlung dürfte wehmütige Zuschauer nach dem Filmtod von Lady Violet Crawley sehr glücklich machen, denn ausgerechnet sie soll mit ihrer persönlichen Geschichte im Fokus stehen! Dabei wird anscheinend auch ihr Liebesleben eine zentrale Rolle spielen.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/Action Press Der Cast des "Downton Abbey"-Kinofilms 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht von Maggies Einstellung zu ihrem Filmtod? Ja, ich hätte es nicht so erwartet! Nein, sie möchte eben auch mal damit abschließen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de