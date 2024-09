Waschritual: So skurril war Prinz Harrys Zeit auf Internat

Prinz Harry (40) hat in seiner aufsehenerregenden Autobiografie ein besonders ungewöhnliches Ritual aus seiner Schulzeit preisgegeben. Bereits im Alter von acht Jahren besuchte Harry das Internat namens Ludgrove Prep School. Dort erhielten die jüngsten Schüler dreimal pro Woche vor dem Schlafengehen eine spezielle Haarwäsche von den Hausdamen: "Ich kann mich immer noch an die lange Reihe von weißen Badewannen erinnern, in denen die Jungen wie kleine Pharaonen lagen und auf ihre persönliche Haarwäsche warteten", schreibt Harry dazu. Für die älteren Jungen gab es dagegen zwei Wannen in einem separaten Raum.

Nach seiner Zeit an der "Ludgrove Prep School" wechselte der junge Prinz an das renommierte "Eton College", wo er auf seinen älteren Bruder William (42) traf. Trotz der anfänglichen Freude, endlich wieder gemeinsam Zeit verbringen zu können, zeigte sich William zurückhaltend. Im Interview mit Anderson Cooper (57) in der Sendung "60 Minutes" sprach Harry über die Verletzung, die er empfunden habe, als William zu ihm sagte: "Tu so, als ob wir uns nicht kennen". Harry erklärte, dass er diese Abweisung sehr persönlich genommen und sich in Eton sowieso oft fehlt am Platz gefühlt habe.

Bereits seit seiner Kindheit musste Prinz Harry vielen Erwartungen gerecht werden. Seinen Ausgleich fand er beim Sport. Rugby sei zu seiner Passion geworden und habe ihm geholfen, mit seiner "Wut" umzugehen: "Schönes Spiel, und eine gute Ausrede, in Dinge wirklich hart reinzurennen", schreibt er. Diese Spiele hätten ihm eine Möglichkeit gegeben, die Schmerzen der Außenwelt und die Belastungen seines Erbes zu verarbeiten.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2001

Getty Images Prinz Harry im Mai 2015

