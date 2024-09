Nutzt Prinz Harry "Reserve" jetzt etwa als Friedensangebot?

Prinz Harry (39) hat mit einer überraschenden Entscheidung ein unerwartetes Zeichen der Versöhnung an Prinz William (42) und König Charles (75) gesendet – dieser Meinung ist zumindest Royal-Experte Michael Cole. Obwohl die Veröffentlichung der Taschenbuchversion seiner umstrittenen Memoiren "Reserve" bevorsteht, wird diese keine neuen Kapitel enthalten. Der Adelsexperte wertet das als eine potenzielle Entschuldigung, wie er gegenüber GB News deutlich macht. "Ich denke, der Vertrag beinhaltete offensichtlich eine Taschenbuchausgabe, aber er hat keine neuen Kapitel hinzugefügt [...], um die Qualen, die er seiner Familie durch diese Enthüllungen bereitet hat, nicht zu vergrößern [...]", erklärt Michael und fügt hinzu: "Er wird es nicht promoten. Ich denke, das ist ein bisschen wie ein Friedensangebot. [...] Vielleicht ist es seine Art zu sagen: 'Es tut mir sehr leid – ich möchte, dass man mir ein bisschen vergibt.'"

Während Michael es als vermeintliches Friedensangebot sieht, kritisiert die Expertin Dr. Tessa Dunlop, dass der 39-Jährige seine Chance nicht ergriffen hat und keine Passagen in seinen Memoiren geändert hat. "Neues Material kann versöhnlich sein. Harry hätte die Führung übernehmen und mit einem anderen Prolog beginnen können, in dem er sein Bedauern über den Ausgang der Dinge zum Ausdruck bringt und seine guten Wünsche für Kate und den König bekräftigt", erklärte Tessa bereits in einem Interview mit Mirror und betonte zudem: "Dass er sich entschieden hat, zu schweigen, ist bezeichnend für den kalten Krieg, der innerhalb der königlichen Familie herrscht."

Seit Jahren herrscht zwischen dem royalen Aussteiger und der britischen Königsfamilie dicke Luft. In den vergangenen Wochen häuften sich jedoch die Berichte, dass Harry sich mit Charles und Co. versöhnen möchte – sogar eine neue Bleibe soll der Mann von Herzogin Meghan (43) aktuell in seiner Heimat suchen. Das gefällt aber einem ganz und gar nicht: Harrys Bruder William! "William ist alarmiert, seitdem er von den Umzugsplänen seines Bruders erfahren hat. Er will mit Harry nichts mehr zu tun haben. Harry als möglicher Nachbar in Windsor ist für William ein Albtraum. Windsor ist eine kleine Stadt und da läuft man sich ständig gewollt oder ungewollt über den Weg", soll ein Insider gegenüber Bild verraten haben.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

