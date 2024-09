Fans sind genervt: Schon wieder ein Influencer bei DSDS

Am Samstagabend lief eine neue Folge DSDS im Fernsehen, in der wieder einige Nachwuchssänger ihr Talent beweisen wollen. Auch der Influencer Abu Habib aus Wennigsen tritt vor die Jury und versucht sein Glück. Er hat bereits 1,1 Millionen Fans auf TikTok und will nun als Entertainer durchstarten. Dass erneut ein Social-Media-Star in der Castingshow zu sehen ist, gefällt aber nicht allen. "Offensichtlich bewerben sich bei DSDS nicht mehr genug, dass die nur noch Influencer einladen", "Da schaut man DSDS und es geht um TikTok" und "Wäre er Installateur ohne Fame, gäbe es drei Nein", beschweren sich drei Fans auf X. Ein weiterer meint: "Hat sich jetzt wirklich der ganze TikTok-Abschaum bei den Castings versammelt?"

Die Juroren Dieter Bohlen (70), Loredana Zefi (29), Beatrice Egli (36) und Pietro Lombardi (32) sehen das aber anders – sie fanden seine Performance unterhaltsam. "Du bist ein Gesamtpaket und ich mag dich", meint Pietro, während Loredana betont: "Wenn du da bist und den Spaß bringst, müssen wir dich mitnehmen." Auch die anderen beiden Jury-Mitglieder scheinen überzeugt zu sein und schicken Abu schließlich einstimmig in den Recall weiter.

Bereits vergangene Woche waren viele DSDS-Fans außer sich, als ein weiterer Webstar es in die nächste Runde der Show geschafft hat. Abdessalem Mohamed Zouaghi aus Freiburg sang ein Medley aus drei eigenen Songs – und konnte sich dreimal ein Ja holen. "Was stimmt mit denen nicht? Wie kann man den weiterlassen?" und "Das wird immer alberner", meinten nur zwei von vielen Usern daraufhin im Netz.

