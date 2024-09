Fans entsetzt: Möchtegern-Influencer kommt in DSDS-Recall

Diese Entscheidung können die Zuschauer gar nicht nachvollziehen. Aktuell flimmert eine neue Staffel von DSDS über die Bildschirme. In der zweiten Folge sind die Juroren Dieter Bohlen (70), Loredana Zefi (29), Pietro Lombardi (32) und Beatrice Egli (36) noch immer im Casting auf der Suche nach neuen Talenten. Unter anderem möchte Abdessalem Mohamed Zouaghi aus Freiburg sein Glück mit seinen drei Eigenkompositionen "DSDS", "Ananas" und "Baby Baby" versuchen. Der selbst ernannte Social-Media-Star zeigt sich bereits zu Beginn siegessicher: "Ich bin ein Tiger. [...] Ich bin geboren für die Bühne, verdammter Scheiß!" Tatsächlich darf Abdessalem am Ende mit drei Jas der Jury in den Recall einziehen.

Das können die Fans gar nicht fassen. "Was stimmt mit denen nicht? Wie kann man den weiterlassen?" oder auch "Das wird immer alberner", empören sich die Zuschauer auf X, ehemals Twitter. Ein weiterer Nutzer scheint Abdessalem nicht nur nicht im Recall, sondern auch in den sozialen Medien nicht noch einmal antreffen zu wollen: "Ich werde schmerzlich daran erinnert, weshalb ich kein TikTok habe."

Doch nicht alle Hoffnung scheint in der Castingshow verloren zu sein. Der 81-jährige Manfred Burckard sang sich mit seiner gefühlvollen Stimme direkt in die Herzen der Juroren und in den Recall. Normalerweise tritt der Krefelder gemeinsam mit seiner Frau Anneliese auf. "Wir haben 300 Lieder und mittlerweile kennt uns jedes Altersheim", zeigte sich Manfred stolz und freute sich darüber, dank der fehlenden Altersgrenze sein Glück bei DSDS versuchen zu dürfen.

