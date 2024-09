Königin Camilla spricht sich gegen Vater-Sohn-Treffen aus

Prinz Harry (40) kehrt am Montag, dem 30. September, für die WellChild Awards nach London zurück. Ob er während des Aufenthalts in England seinen Vater König Charles (75) treffen wird, ist nicht bekannt. Ein Insider verriet jetzt gegenüber dem OK-Magazin, dass Königin Camilla (77) sich dagegen ausgesprochen habe. Wenn es nach ihr gehe, soll sich ihr Ehemann während seiner Krebsbehandlung nur auf seine Genesung, nicht auf den Streit mit Sohn Harry konzentrieren. "Sie war die wichtigste Stimme, die Charles drängte, langsamer zu machen und die Dinge ruhig angehen zu lassen", erklärt die Quelle und ergänzt: "Das Letzte, was sie möchte, ist, dass er sich wegen eines Treffens mit Harry stresst."

Zuletzt besuchte Harry seinen Vater im Februar, nachdem bei diesem Krebs diagnostiziert worden war. Schon damals räumte der König seinem Jüngsten lediglich 30 Minuten Besuchszeit ein, hieß es. Auch während Harrys Englandreise im Mai sollen Vater und Sohn sich nicht gesehen haben. Royal-Experten glauben, dass Harrys öffentliches Leben in den USA Charles davon abhalte, ihn sehen zu wollen. "Alle Mitglieder der königlichen Familie wollen sicher sein, dass ihre Gespräche vertraulich bleiben", teilte die königliche Expertin Helena Chard mit. Dennoch wünsche sich Charles eine Versöhnung seiner Söhne: "Er möchte die Sache regeln, nicht nur, weil er seine beiden Söhne liebt, sondern weil es so destabilisierend für die Monarchie war."

Seit ihrem Rückzug aus dem königlichen Dienst leben Harry und Meghan (43) in den USA. Meghan hat das Vereinigte Königreich seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. (✝96) im Jahr 2022 nicht mehr besucht. Die Beziehung zwischen Harry und seiner Familie, insbesondere zu seinem Bruder Prinz William (42), gilt als angespannt. Trotzdem betonen royale Beobachter, dass Charles als Vater seinen Sohn liebt und möglicherweise bereit ist, auf ihn zuzugehen, besonders an wichtigen Tagen. Ob es während seines Aufenthalts in London zu einem Familientreffen kommt, bleibt abzuwarten.

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

