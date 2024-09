König Charles wünscht sich die Versöhnung seiner Söhne sehr

In den vergangenen Jahren musste König Charles III. (75) mitansehen, wie sich seine Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry (39) immer weiter voneinander entfernten. Dabei ist es dem britischen Monarchen eine große Herzensangelegenheit, dass die beiden ihren Streit beenden. "Es ist Charles' größter Wunsch, dass sich die Familie wieder gut versteht", verriet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Gesundheit und Frieden seien Charles' oberste Prioritäten, besonders seit bei ihm Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert wurde. Die Erkrankung ihres Vaters hat William und Harry bislang aber nicht näher zusammenrücken lassen. Das wurde Ende August auf der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes deutlich – dort sprachen sie angeblich kein Wort miteinander. Eine Versöhnung scheint aktuell also immer noch weit weg zu sein.

Hinzu kommt, dass sich William und Harrys Ehefrauen Prinzessin Kate (42) und Herzogin Meghan (43) nicht wirklich sympathisch sein sollen. Doch die Krebserkrankung der Princess of Wales könnte das zumindest ein wenig geändert haben. "Meghan hat Kate und Charles kontaktiert", berichtete eine Quelle, nachdem Kates Erkrankung im März öffentlich wurde. "Es werden Schritte unternommen, um sich zu versöhnen", meinte der Insider zu wissen. Kate soll jedoch eher offen für eine Versöhnung mit Harry als mit Meghan sein. Die Schauspielerin habe sie in der Vergangenheit mit einigen Äußerungen zu sehr verletzt.

Es wirkt so, als sei zwischen den vieren zu viel vorgefallen. Besonders William könne seinem jüngeren Bruder "nicht verzeihen", dass er in seinen Memoiren, aber auch in Interviews und Dokus "seine Familie in den Schmutz gezogen" habe, wie ein Freund gegenüber Mirror erklärte. Mit der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und seinem Buch "Spare" wollte Harry seine Sicht der Dinge deutlich machen. Doch auf viele, wie William, wirkte es offenbar so, als habe er seine Familie bewusst schlecht machen wollen. Aus diesem Grund soll der 42-Jährige Abstand von Harry genommen haben. Sein Fokus liegt derzeit mehr denn je auf seiner Frau Kate und ihren gemeinsamen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Wiliam, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William

