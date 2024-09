Lana Del Reys Blitzhochzeit schockiert Jeremys Ex-Verlobte

Lana Del Rey (39) hat überraschend ihren Partner Jeremy Dufrene geheiratet. Die Sängerin und der Alligator-Führer gaben sich am Donnerstag in einer intimen Zeremonie am Wasser in Des Allemands, Louisiana, das Jawort. Nur einen Monat, nachdem das Paar seine Beziehung öffentlich gemacht hatte, und fünf Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen besiegelten sie ihre Liebe. Die plötzliche Hochzeit kam für viele unerwartet, insbesondere für Jeremys Ex-Verlobte Kelli Welsh, mit der er zwölf Jahre lang verlobt war. Von der Heirat habe sie erst erfahren, als sie am nächsten Morgen Fotos sah. Gegenüber Daily Mail zeigt sich Kelli schockiert darüber, wie schnell er "Ja" gesagt hat und meint: "Ich kann nicht glauben, dass wir über so viele Jahre verlobt waren und er jetzt nach nur einem Monat geheiratet hat."

Einen Groll gegen ihren Ex scheint Kelli aber nicht zu hegen. Ganz im Gegenteil – sie wünsche Jeremy nur das Beste. "Ich freue mich für ihn. Er ist ein sehr beschützender, hart arbeitender, männlicher Mann", schwärmt sie. Er sei an das Leben in den Sümpfen gewöhnt gewesen und müsse sich nun mit seiner berühmten Frau neu orientieren: "Er muss aus seiner Komfortzone herauskommen. [...] Er hat sich den Segen verdient!"

Lana und Jeremy trafen sich erstmals im März 2019, als Lana beim Buku Music + Art Project in Louisiana auftrat. Damals waren beide in Beziehungen. Im Mai dieses Jahres sahen sie sich erneut beim Hangout Fest, wo sie beide Single waren, und es soll sofort zwischen ihnen gefunkt haben. Die Beziehung zu Jeremy sorgte anfangs für Bedenken bei den Freunden der Sängerin. Sie sollen überzeugt gewesen sein, dass sie etwas über den geschiedenen Vater von vier Kindern entdecken würden, das Anlass zur Sorge gab. Doch sie sollen bald gemerkt haben, dass er sie offenbar gut behandelte und ihr genau das zu geben schien, was sie von einem Partner "brauchte". Zuvor war Lana mit Sean Larkin, Clayton Johnson und zuletzt mit Evan Winiker liiert gewesen.

Anzeige Anzeige

Instagram / honeymoon Lana Del Rey, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lana Del Rey im August 2024

Anzeige Anzeige