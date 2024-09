Unmoralisch: Deshalb datet Cathy Hummels im Moment nicht

Cathy Hummels (36) bleibt wohl vorerst solo – aus Überzeugung! Dass sie seit ihrer Scheidung von Mats Hummels (35) alleinstehend ist, liegt laut der einstigen Spielerfrau an ihren eigenen Moralvorstellungen. "Es ist ja nicht so, als würde es an Angeboten mangeln", stellte sie im Wiesn-Interview mit "Exklusiv" klar. Stattdessen habe Cathy ein ganz anderes Problem mit der Männerwelt: "Ganz viele sind tatsächlich in einer Beziehung oder sogar verheiratet und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich will doch keine Affäre sein. Eine heimliche Affäre, hallo?"

Auf der Suche scheint Cathy keineswegs zu sein – und auch ihre Vergangenheit blendet sie gekonnt aus. Auf die Frage nach ihrem berühmten Ex antwortete sie scherzend: "Wer ist Mats Hummels?" Stattdessen fokussiert sich die Influencerin erst einmal voll und ganz auf den wichtigsten Mann in ihrem Leben: ihren Sohn Ludwig (6)! Der Grundschüler habe aktuell mehr denn je Priorität, da Mats nun bei AS Rom unter Vertrag steht. "Die letzten Tage waren sehr hart. Emotional. [...] Mein Sohn braucht mich mehr in seiner Nähe, vor allem jetzt, wo sein Papa nach Italien geht", verriet Cathy kürzlich auf Instagram.

Während die Influencerin ihre Sorgen im Netz mit ihren Fans teilt, scheint Mats über seinen Transfer von Borussia Dortmund in die italienische Hauptstadt überglücklich zu sein. Anfang September postete der Innenverteidiger bereits erste Eindrücke von seinem neuen Verein auf Instagram. Zu dem Foto, auf dem er von einem Ohr zum anderen grinst, schrieb er kurz und bündig: "Die erste Trainingswoche."

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige