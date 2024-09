Mats' Umzug und Co.: Cathy Hummels macht harte Tage durch

Bei Cathy Hummels (36) passiert gerade einiges. Auf Instagram teilt die Ex-Frau von Mats Hummels (35) ein Selfie von sich und ihrem Sohn Ludwig, auf dem sie ernst in die Kamera schaut. In der Bildunterschrift gibt sie einen Einblick in ihr Seelenleben – sie macht gerade keine leichte Zeit durch. "Die letzten Tage waren sehr hart. Emotional. Entscheidungen mussten getroffen werden. [...] Mein Sohn braucht mich mehr in seiner Nähe, vor allem jetzt, wo sein Papa nach Italien geht. Wir wünschen ihm ganz viel Erfolg", gibt Cathy zu. Mats zieht bald nach Italien, da der Fußballspieler erst vor wenigen Stunden seinen Vertrag bei AS Rom unterschrieben hat.

Der Umzug ihres Ex ist aber nicht der einzige Wandel, der in Cathys Leben passiert. Auch wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass sie fortan nicht mehr die Moderation von Kampf der Realitystars übernehmen darf. "Beruflich wünsche ich mir, dass sich im Moderationsbereich eine neue Türe öffnet. Vielleicht nicht ganz so weit weg", meint die 36-Jährige in ihrem Post dazu.

Vergangene Woche machten bereits andere Schlagzeilen über Cathy die Runde: Grund war das Buch über Depressionen, das sie eigentlich gemeinsam mit ihrem Bruder veröffentlichen wollte. Auf dem Cover von "Aus dem Schatten: Dein Weg aus der Depression" betitelte sie ihren Bruder fälschlicherweise als Dr. med. Sebastian Fischer, obwohl dieser seinen Doktortitel noch nicht hat. Der Verlag beendete daraufhin die Zusammenarbeit. "Hätte Sebastian Fischer seine Promotion bereits abgeschlossen, wäre das Buch wie geplant erschienen", äußerte sich der Verlag dazu gegenüber RTL.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Ex-Mann Mats, 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

