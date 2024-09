Alle Infos über Anna Sorokins "Dancing with the Stars"-Aus

Anna Sorokins (33) Teilnahme bei Dancing with the Stars nahm ein abruptes Ende: Schon in der zweiten Folge der Show wurde die berühmte Hochstaplerin aus dem Format geworfen. Ihre Reaktion darauf vor der Kamera fiel eher unterkühlt aus. Der Tanzpartner der gebürtigen Russin, Ezra Sosa, enthüllte jedoch auf TikTok, dass die Influencerin ihre wahren Gefühle lediglich verbergen wollte. Warum Anna als umstrittene Kandidatin galt und was sich hinter den Kulissen wohl abspielte, erfahrt ihr jetzt im Promiflash-Video.

Anzeige Anzeige