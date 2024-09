Mit Fußfessel: Anna Sorokin ist bei "Dancing with the Stars"

Für Anna Sorokin (33) geht es vom Gerichtssaal auf die Tanzfläche. Eigentlich steht die gebürtige Russin aufgrund mehrfachen Trickbetrugs in den USA unter Hausarrest. Die Fußfessel ist ihr stetiger Begleiter. Doch ihre Karriere ruht deshalb nicht. Wie sie selbst Mittwochmorgen in der Sendung "Good Morning America" bekannt gab, tritt Anna in der kommenden Staffel Dancing with the Stars an – damit bestätigt sich, worüber bereits spekuliert wurde. Für den Dreh der Show und das Training wird sie von New York City nach Los Angeles reisen müssen. Ob und inwiefern ihre Vorgaben im Hausarrest dafür angepasst wurden, ist derweil nicht klar. Allerdings wird die Fußfessel sie wohl auch auf dem Parkett der Sendung begleiten.

Annas Fall ging 2019 um die Welt, als sie vor einem US-Gericht stand, weil sie neben Banken und Hotels auch ihr eigenes soziales Umfeld betrogen hatte. Hinzu kam, dass sie sich lange Zeit als wohlhabende Erbin aus Deutschland ausgegeben hatte. Zwar ist sie seit 2007 in Deutschland eingebürgert, gehört dort aber nicht, wie sie behauptete, zur sogenannten High Society. Das Gericht beschloss eine Haftstrafe, aus der sie aber 2021 entlassen wurde. Ein Jahr später erfolgte eine erneute Verhaftung, weil Anna sich nicht an ihre Visumsvorgaben gehalten haben soll. Die Konsequenz war der Hausarrest und die Fußfessel.

Aktuell droht Anna immer noch die Abschiebung nach Deutschland, doch das hält sie nicht davon ab, große Dinge zu planen. So soll sie vergangenes Jahr unter anderem angefangen haben, eine Realityshow über sich selbst vorzubereiten. Im Gespräch mit HollywoodLife erzählte die ehemalige Hochstaplerin, wie glücklich sie sei, dass "die Menschen in der kommenden Show [ihr] wahres Ich sehen können". Anna plante, die Sendung aufgrund des Hausarrests in ihrem eigenen Apartment drehen zu lassen. Dazu wollte sie hochkarätige Gäste wie Schauspieler, Musiker und Journalisten zu sich einladen. Bisher scheint das Projekt aber noch nicht umgesetzt zu sein.

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

Getty Images Anna Sorokin im September 2023

