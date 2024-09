"Beauty & The Nerd"-Geständnis: Das war Babus Taktik

Babu kämpfte in den vergangenen Wochen um den Beauty & The Nerd-Sieg, konnte sich schlussendlich allerdings nur den vierten Platz sichern. Im Promiflash-Interview verrät sie, welche Herangehensweise sie und ihr Teampartner Kilian verfolgt haben: "Tatsächlich hatte ich keine Strategie, ich wollte einfach nur Gas geben", erklärt sie und fügt dann hinzu: "Was heißt keine Strategie... Doch klar, wir wollten den Besten raus haben." Dieser Plan ging allerdings nicht auf. "Im Endeffekt, glaube ich, war das dumm. Wir hätten von Anfang an einfach Gas geben sollen und dann wären wir nicht so auf dem Kieker bei den anderen gewesen", resümiert die Reality-TV-Bekanntheit.

Für Babu und Kilian hat es nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht, den Sieg holte Mitstreiterin Kim Virginia Hartung (29) nach Hause. Ihrer Kontrahentin gönnt Babu den Sieg allerdings nicht: "Salvatore hätte ich den Sieg zu 100 Prozent gegönnt, denn im Gegensatz zu ihm ist Kim absolut fake", wetterte die Influencerin in einem anderen Promiflash-Interview. Trotz des vierten Platzes möchte sich Babu aber keine Vorwürfe machen. Ihre Teilnahme an der Reality-Show habe sie für die Zukunft weiter gebracht. "Man lernt ja von Show zu Show und bei der nächsten Show würde ich es auf jeden Fall anders machen", erklärt sie im Gespräch.

Babu übte nicht als einzige an Konkurrentin Kim Kritik. Auch Salvatore Vassallo kam während der Show nicht besonders gut mit der Influencerin zurecht. In einem älteren Promiflash-Interview schoss er heftig gegen die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin und bezeichnete sie als "die größte Schauspielerin, die man auf dieser Welt finden kann". Salvatore warf Kim vor, ein falsches Spiel zu spielen und anstatt sich so zu zeigen, wie sie ist, lieber die Rolle einer "Boss-Queen" zu spielen. Sie falle auf, "weil sie ja jetzt ihre Boss-Queen-Show abzieht und das finde ich halt total unreal und unsympathisch", wetterte Salvo.

ProSieben Babu, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

©Seven.One "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Salvatore und Joelle

