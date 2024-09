Salvo Vassallo meint: Kim Virginia ist eine Schauspielerin

Bei Beauty & The Nerd musste Salvatore Vassallo gezwungenermaßen mit Kim Virginia Hartung (29) unter einem Dach leben. Immer wieder gerieten die beiden Realitystars aneinander und konnten sich offenbar nicht ausstehen. Im Promiflash-Interview schießt Salvatore jetzt heftig gegen Kim und behauptet: Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin spielt ein falsches Spiel! "Das ist für mich die größte Schauspielerin, die man auf dieser Welt finden kann", wettert er und fügt hinzu: "Sie hat einfach den falschen Job erwischt. Sie hätte wirklich eine Ausbildung als Schauspielerin machen müssen, um bei Filmen mitspielen zu können."

Warum Salvo denkt, Kim sei eine Schauspielerin? Das weiß der ehemalige Temptation Island-Kandidat ganz genau! Als die 29-Jährige im Jahr 2021 an der TV-Show Der Bachelor teilgenommen hat, soll sie laut Salvatores Aussage "das kleine ruhige Mädchen" gewesen sein. Nun zeigt sich die Mannheimerin in Realityshows allerdings überhaupt nicht mehr so. "Jetzt fällt sie auf, weil sie ja jetzt ihre Boss-Queen-Show abzieht und das finde ich halt total unreal und unsympathisch", meint er im Interview mit Promiflash. Außerdem findet der einstige Ex on the Beach-Kandidat, dass Kim "in jeder Hinsicht alles versucht, um für Sendezeit aufzufallen, damit sie jetzt doch noch irgendwie den Durchbruch bekommt".

Dass Salvatore kein gutes Haar an Kim lassen kann, bewies er bereits in einem früheren Promiflash-Interview. "Eine Kim wird ihr Leben lang alleine bleiben, glaube ich. Da läuft doch jeder Mann freiwillig weg, der keine Fußfessel am Fuß oder ein paar Gehirnzellen hat", schoss er gegen seine Mitstreiterin. Während der Show "Beauty & The Nerd" krachte es zwischen den beiden TV-Sternchen immer wieder heftig. Unter anderem wegen ganz banaler Sachen wie eines Kingsize-Bettes.

Anzeige Anzeige

©Seven.One Salvo und Joelle bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige