Auch diese Realitystars ziehen in den Promi-BB-Container ein

Der Countdown läuft – in wenigen Tagen geht das beliebte Format Promi Big Brother in eine neue Runde! Einige Kandidaten sind bereits bekannt – nun werden auf der offiziellen Instagram-Seite drei weitere TV-Bekanntheiten verkündet, die in Deutschlands bekanntesten Container einziehen werden: Berlin – Tag & Nacht-Star Matthias Höhn (28), Reporterin Bea Peters und Big Brother-Legende Alida Kurras (47) sind mit von der Partie.

"Liebe Mitbewohner, völlig egal, wer dabei ist. Egal ob Drama, Spaß, Freude, Tränen – am Ende des Tages werde ich als Sieger vom Platz gehen und die 100.000 Euro mitnehmen", ist sich Matze in seiner Kampfansage sicher. Ob es ihm so leicht gemacht wird, ist aber zu bezweifeln: Mit Alida hat er nämlich einen echten Profi als Gegnerin: Die 47-Jährige feiert in der zwölften Staffel der Promi-Ausgabe ihr Comeback in der "Big Brother"-WG. Bereits vor 24 Jahren trat sie in der Reality-TV-Show an – und holte sich damals den Sieg. Aber auch Bea ist als Konkurrentin wohl nicht zu unterschätzen. "Ich gewinne, weil ihr alle Profis seid und ich bin einfach nur real", betont die Blondine und verspricht, dass es mit ihr nicht langweilig wird: "Zudem habe ich viel Gossip und noch die ein oder andere spannende Enthüllung aus 20 Jahren Showbiz im Gepäck."

"Auf ihn freue ich mich. Der nimmt kein Blatt vor den Mund", zeigen sich die Fans besonders über den Einzug des 28-Jährigen begeistert. Die drei sind aber nicht die einzigen Teilnehmer, die bereits bekannt sind. Dieses Jahr scheinen sich so einige Kracher-Kandidaten an das TV-Experiment zu trauen. Neben Cecilia Asoro werden unter anderem auch Mike Heiter (32), Daniel Lopes (47) und Verena Kerth (43) ab dem 7. Oktober täglich im Fernsehen zu beobachten sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Höhn, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Alida Kurras im September 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige