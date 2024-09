Ex-Erotik-Sternchen Annina Ucatis ist mit Politiker verlobt

Annina Ucatis (45) und der FDP-Politiker Hagen Reinhold haben sich verlobt! Nachdem die beiden ihre Beziehung 2022 offiziell gemacht haben, wagt das Paar nun den nächsten Schritt in seiner Beziehung. Der Antrag kam für die ehemalige Erotikdarstellerin völlig überraschend während eines gemeinsamen Hubschrauberflugs. "Ich kann sagen, wir hatten kürzlich mal einen kleinen Hubschrauberflug und seitdem trage ich diesen Ring", verriet Annina in einem Interview mit RTL. "Wir sind mittlerweile verlobt und ja, wann und wo die Hochzeit stattfindet, das wird man dann vielleicht noch erfahren", teasert sie an.

Nachdem Annina zurück in ihre Heimat nahe Bremen gezogen ist, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, legte sie ihre politischen Mandate nieder. Da sie ihren ersten Wohnsitz nicht mehr in ihrem Wahlkreis hat, steht nun eine Pause von der Politik an. Trotz beruflicher Veränderungen scheint es in der Liebe bestens zu laufen. Entgegen der Gerüchte um eine mögliche Trennung sind Annina und Hagen weiterhin glücklich miteinander und planen ihre gemeinsame Zukunft.

Kennengelernt haben sich Annina und Hagen im Juni 2022, als sie ein Praktikum in seinem Bundestagsbüro absolvierte. Die Nachricht über ihre Beziehung sorgte Ende 2022 für Schlagzeilen, da Hagen zuvor mit seiner Parteikollegin Karoline Preisler zusammen war und mit ihr drei Kinder im Teenageralter hat. Annina, die unter ihrem früheren Namen Annina Ucatis in den 2000er-Jahren als Trash-TV-Sternchen und Pornodarstellerin bekannt wurde, trat 2021 in die FDP ein. Im Mai 2023 wurde sie bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein in die Stadtverordnetenversammlung von Elmshorn gewählt.

Instagram / annina.semmelhaack Hagen Reinhold und Annina Ucatis

