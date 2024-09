Fitness-Geheimnis: So hält sich Jennifer Aniston mit 55 fit

Jennifer Anistons (55) persönliche Trainerin Dani Coleman hat das Geheimnis verraten, wie die Schauspielerin in ihrem Alter in Topform bleibt. Dani, die sowohl Direktorin als auch Cheftrainerin bei Pvolve ist, arbeitet mehrmals pro Woche mit der Friends-Darstellerin zusammen – je nachdem, wie voll ihr Terminkalender ist. Dani beschreibt Jennifer im Interview mit Page Six als äußerst konstant in ihren Workouts. Sie erklärt, dass die Schauspielerin besonders intensive und herausfordernde Einheiten bevorzuge, bei denen der gesamte Körper trainiert werde. Dabei liege der Fokus auf der inneren Oberschenkelmuskulatur, den Gesäßmuskeln und der Körpermitte.

Pvolve ist eine Low-Impact-Fitnessmethode, die auf Stabilität, Beweglichkeit und Kraft im gesamten Körper setzt. Während ihrer Workouts mit Jen nutzt die Trainerin verschiedene Geräte wie Hand- und Fußgewichte, ein Fußband und Bodengleiter, um die Übungen zu intensivieren und die Muskulatur gezielt anzusprechen. Der "Murder Mystery"-Star bevorzugt eine Mischung aus straffendem und progressivem Gewichtstraining, ergänzt durch Planks und andere Bewegungsabfolgen, die die Ober- und Unterkörpermuskulatur trainieren. "Wir machen viel Rumpftraining", sagte Dani über Jennifers Work-outs. "Wir konzentrieren uns auf die Rumpfkraft für Stabilität und Bewegung und ergänzen das mit Herz-Kreislauf- und plyometrischen Übungen", erklärte sie weiter.

Dani beschreibt ihre Trainingseinheiten mit Jennifer als wertvolle Auszeiten, in denen das Handy beiseitegelegt werde und es nur um die Schauspielerin gehe. Ihre Hunde leisten ihr gelegentlich Gesellschaft, was die Trainingsmomente besonders mache. Dani verriet zudem, dass jeder, der wie Jennifer trainieren möchte, das örtliche Pvolve-Studio besuchen oder das On-Demand-Programm "Jen’s Spring Challenge" auf der Website nutzen könne. Jennifer, die seit 2021 Pvolve anwendet, ging 2023 eine Partnerschaft mit der Marke ein, nachdem sie durch intensive Übungen wie CrossFit und Boxen "ausgebrannt" war.

https://www.instagram.com/dani_bcoleman/ Jennifer Aniston mit Trainerin Dani Coleman, 13. Mai 2024, Workout

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston, Schauspielerin

