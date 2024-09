K-Pop-Star V wurde zum "schönsten Mann der Welt" gewählt

Auch in diesem Jahr kürte Nubia Magazine den "Most Handsome Man in The World" – ein Titel, den nun schon zum zweiten Mal K-Pop-Star V (28) abräumte. Mit über sieben Millionen Stimmen aus 163 verschiedenen Ländern setzte sich der Koreaner, der mit bürgerlichem Namen Kim Taehung heißt, mit seinem Look unter anderem gegen Hollywoodstars wie Justin Bieber (30), Regé-Jean Page (36) und Zayn Malik (31) durch. "Seine perfekt ausgewogenen Gesichtszüge, sein strahlender Teint und sein fesselnder Blick haben V zu einer Ikone der Schönheit gemacht", hieß es in der Siegerehrung.

Im Rennen um den Titel wurden die Kandidaten nicht nur nach ihrem Aussehen, sondern auch nach ihrem Charisma und ihrer weltweiten Anziehungskraft ausgewählt. Auch in diesen Kriterien schaffte es das Boygroup-Mitglied zu überzeugen. Dabei wurde festgestellt, dass "Kim Taehyungs bemerkenswerter Charme über sein unglaublich schönes Aussehen hinausgeht". Zudem wurden sein "vielseitiges Talent und seine charismatische Präsenz" gelobt: "Als begnadeter Sänger, Tänzer und Schauspieler hat V bewiesen, dass er ein vielseitiger Künstler ist, der Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann ziehen kann."

V ist damit aber nicht das einzige Bandmitglied, das richtig gut ankommt. BTS-Kollege Park Jimin (28) räumte vergangenes Jahr einen ähnlichen Titel ab: Er wurde von Nutzern der Plattform X zum "Most Handsome Face Of K-Pop in 2023" gewählt. Damit schaffte er es zwar als einziges Bandmitglied auf ein Treppchen, die BTS-Jungs schnitten aber trotzdem gut ab: Während V sich in diesem Voting den vierten Platz sicherte, schafften es auch Jungkook (27), Jin (31) und Suga (31) in die Top Ten der schönsten K-Pop-Stars.

Instagram / thv V im April 2023

Instagram / thv K-Pop-Idol V im Oktober 2023

